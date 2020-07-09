Мурашко прокомментировал данные о возможной связи бесплодия и COVID-19

Москва, 9 июля. Прямых данных о том, что коронавирус ведет к бесплодию, нет, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В эфире телеканала «Россия-24» Мурашко подчеркнул, что точных данных о том, что коронавирус напрямую ведет к бесплодию, сегодня нет.

«Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникает воспалительное заболевание, но на сегодня это только первые такие исследования, часть из них уже отозвали свои материалы для доработки», — уточнил он.

По словам министра, за развитием ситуации пристально следят специалисты-репродуктологи, акушеры-гинекологи и андрологи.

Ранее главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова предупредила о том, что мужчины, которые перенесли коронавирус, в дальнейшем могут столкнуться с бесплодием, пишет НСН. Она отметила, что на сегодняшний день с невозможностью иметь детей в связи с COVID-19 в большей степени сталкиваются именно представители сильного пола, поскольку у них на 38% снижается качество спермы.

Позднее врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что последствия коронавируса могут быть разными, но говорить о развитии бесплодия у переболевших им мужчин пока преждевременно.