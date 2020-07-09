Руководство Telegram сравнило Google и Apple с Золотой Ордой

Казань, 9 июля. Вице-президент Telegram Илья Перекопский сравнил компании Apple и Google с Золотой Ордой, поскольку сегодня современные IT-компании вынуждены «платить дань».

«Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около «Золотого моста», и все привозят дань туда», — заявил Перекопский на дискуссии с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Вице-президент Telegram подчеркнул, что все это мешает развитию индустрии информационных технологий во всем мире. И особенно в России.

Перекопский из Telegram сравнил татарское иго и кремниевую долину. Минниханов и Мишустин посмеялись pic.twitter.com/sDkcIc0pM9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 9, 2020

Он объяснил, что американские компании дешево покупают местные разработки в Восточной Европе и увозят их в Кремниевую долину, передает телеканал «360». Перекопский добавил, что конкурировать в сфере технологий очень сложно.

Данную тему поднял в своей статье и основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, Apple, в отличие от Google, не дает своим пользователям возможность запускать приложения не через их электронный магазин. Это дает компании возможность получать сверхприбыль.

«Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя», — написал Дуров.

Разработчик собирается помочь в антимонопольном расследовании Еврокомиссии в отношении Apple и Google, встав на защиту интересов разработчиков.