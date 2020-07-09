Немецкие министры отказались приехать на саммит G7 в Вашингтон

Берлин, 9 июля. Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц отказались принимать участие во встрече стран G7 29 июля в Вашингтоне.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии и США, Маас и Шольц отклонили приглашение к очной министерской встречи G7 в США. Однако они уточнили, что могут направить своих заместителей. По данным издания, власти других стран Группы семи также не приедут на министерскую встречу.

В конце мая сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принимать участие в очном саммите лидеров G7 из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Встреча лидеров «Большой семерки» должна была состояться 10-12 июня. Однако из-за пандемии дата постоянно переносилась. Предполагаемое место проведения саммита также несколько раз менялось. Изначально речь шла о Trump National Doral Resort в Майами. Но несколько влиятельных конгрессменов подготовили законопроект, которым запрещалось финансирование саммита на принадлежащем Дональду Трампу курорте.

В конце марта появилась информация, что Трамп отменит запланированную на июнь встречу. Предполагается, что общение лидеров стран-участниц состоится по видеосвязи. Однако 20 мая Трамп в своем микроблоге в Twitter заявил, что очная встреча лидеров «семерки» станет символом возрождения экономики после пандемии и пройдет в Вашингтоне.