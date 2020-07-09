Москва, 9 июля. Телеведущая и поп-певица Анна Седокова рассказала, как в США соблюдают масочный режим.

По ее словам, отсутствие медицинской маски в общественном месте в США встречает осуждение со стороны американцев, так как практически все американцы носят соблюдают масочный режим. При этом маски носят даже малолетние дети.

«В Америке все ходят в масках. Это удивительно, ведь у нас никто. В аэропорту строгий масочный режим, и это не контролируется властями, просто если ты без маски, на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием», — пояснила Седокова.

Она также добавила, что постояльцам американских гостиниц выдают маски. В ресторанах на летних площадках можно находиться без маски, если ты встаешь из-за стола, то необходимо одеть маску.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 12 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 549 тысяч человек. В США зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, более 134 тысяч человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.