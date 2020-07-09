Бывшая теща Ефремова обвинила его в спаивании Качалиной

Москва, 9 июля. Бывшая теща Михаила Ефремова обвинила артиста в том, что тот много лет финансирует ее непутевую дочь Ксению Качалину. По мнению женщины, именно из-за этого ее дочь впала в алкогольную зависимость.

Ефремов и Качалина разошлись в начале 2000-х. Актер забрал к себе дочь Анну Марию, не желающую жить с матерью, и финансово помогал Качалиной.

Однако теща артиста Наталья Анохина считает, что именно из-за Ефремова ее дочь стала алкоголичкой.

«Она же до 30 лет вообще не пила, даже шампанское. Миша тогда уже пил. Когда они разошлись, я начала спрашивать, зачем он ей деньги приносит? Пусть идет работает, но нет же! Он деньги приносил, а, может, и наркотики. И вот что стало», — заявила Анохина в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Отметим, что Качалина одной из первых встала на защиту Ефремова после пьяной автокатастрофы, в которой по вине актера погиб Сергей Захаров. По ее словам, экс-супруг — человек с добрым и широким сердцем. Бывшая же теща уверена, что Ефремов обязательно должен провести несколько лет в колонии.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, сообщали «Известия». Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

6 июля в МВД завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении Ефремова, передавал RT. Артисту было предъявлено обвинение в окончательной редакции: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.