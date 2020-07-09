The National Interest поспорил со шведами в оценке возможностей С-400

Москва, 9 июля. Американский журнал The National Interest опроверг доводы, представленные в докладе Шведского агентства оборонных исследований с критикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Автор статьи NI Чарли Гао проанализировал доклад шведского агентства, отметив, что комплексы С-400 отвечают современным вызовам и способны эффективно выполнять поставленные задачи.

В докладе Шведского агентства оборонных исследований утверждалось, что многие аналитики «переоценивают» угрозу, которая исходит от С-400. Гао подчеркнул, что доклад шведских экспертов призван дискредитировать российский комплекс в глазах зарубежных покупателей.

Шведские эксперты утверждали, что комплексы С-400 могут быть обезврежены массированной атакой с участием нескольких десятков высокоточных ракет-приманок. Обозреватель The National Interest отметил, что шведские аналитики не учли наличие тактических зенитных ракетных комплексов в районах расположения С-400, которые выполняют оборонительные функции.

«Такой сценарий полностью игнорирует наличие точечных оборонительных ракетных комплексов вблизи С-400, а также способность С-400 распознавать и отбрасывать цели-приманки», — говорится в статье NI.

Гао напомнил, чтоС-400 действуют в тандеме с комплексами «Панцирь-С» или «Тор», которые всегда сопровождают ЗРК «Триумф», передает «ПолитРоссия».

«Таким образом, для уничтожения С-400 может потребоваться гораздо больше ракет, чем полагают авторы доклада», — резюмирует американский обозреватель.

Ранее журналисты издания Military Watch заявили, что российский военно-промышленный комплекс значительно превосходит американский. По данным экспертов, российская оборонная промышленность способна выполнять даже крупные заказы иностранных покупателей в короткие сроки, что делает ее более конкурентоспособной в сфере военно-технического сотрудничества.