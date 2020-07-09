Инструктор в Донбассе: Зеленский боится собственной армии больше, чем России

Киев, 9 июля. Президент Украины Владимир Зеленский боится собственной армии больше России и разоружает части, когда едет на передовую к военным, сообщила военный инструктор в Донбассе, украинская националистка Маруся Зверобой в эфире интернет-канала skrypin.ua.

«Владимир Зеленский — верховный главнокомандующий? <...> Он боится армии. Верховный главнокомандующий не может бояться собственной армии — он … так русской армии не боится, как украинской», — эмоционально заявила Зверобой.

По ее словам, участники боевых действий на Донбассе сообщили ей, что на время приезда Зеленского войсковые части разоружают из-за опасений президента за свою жизнь, передает «ПолитНавигатор».

Зверобой добавила, что во время посещения главой государства населенного пункта Золотое, ветераны хотели его «разорвать».

«На территории неподконтрольной Киеву телевидение говорит о том, что вас надо ненавидеть, там уже новое поколение выросло, которое вас ненавидит, и так будет и дальше», — резюмировала националистка.

Ранее в четверг сообщалось, что солдаты из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, осушили лужи на территории части перед приездом Зеленского. Как сообщили местные СМИ, командование части приказало разобраться с лужами под видом ремонта дорог, которого не было около 20 лет.

После того, как ямы осушили, украинские солдаты залили их смолой и засыпали гравием. Провели такой «экстренный ремонт» на выезде с летного поля на КПП.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.