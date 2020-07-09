Заседание ООН по Ливии: за все хорошее, против всего плохого. Колонка Александра Прокофьева

Накануне, 8 июля 2020 года, состоялось заседание Совета Безопасности ООН по Ливии в формате видеоконференции, в которой приняли участие представители стран-членов СБ ООН, Магриба, ЛАГ и АС. Заседание прошло под председательством министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Бесчисленные заседания ООН по Ливии проходят под двумя лозунгами: «За все хорошее, против всего плохого» и «Давайте снова констатируем, что в Ливии ничего хорошего, все плохо». Впрочем, лучше уж так, чем как в 2011 году. Отсутствие бомбардировок — уже прогресс, хотя и мира в Ливии по-прежнему нет, как и согласия среди членов ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш начал свою речь с коронавируса, на фоне которого многолетние нарушения оружейного эмбарго и военный конфликт приобретают новый окрас. Он пробежался мельком вокруг вероятной катастрофы в случае нового нападения сил ПНС на Сирт или Аль-Джуфру. Но коронавирус – главная угроза, на борьбу с которой Евросоюз уже выделил Ливии более 30 млн евро (к этому стоит прибавить недавние 481 млн динар от министерства здравоохранения Ливии, и мы получим по 315 тысяч долларов на каждого заболевшего в стране). Тяжелая эпидемиологическая ситуация требует новых подходов, а военный конфликт – приверженности Берлинским соглашениям, о чем и заявил генсек.

Внедрение Турции имеет в целом всегда одно решение: введение демилитаризованной зоны, о чем и заявили верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Италии Луиджи ди Майо очень решительно. Ведь эта схема показала свою эффективность на Кипре, в Сирии, вот теперь в Ливии. Конфликты не прекратились, зато Анкара укрепилась в Восточном Средиземноморье. Глубокая озабоченность предполагаемым присутствием ЧВК «Вагнер» придает уверенности в принятии таких решений. Ими очень обеспокоены представители Великобритании, США, Турции.

Заместителю министра иностранных дел Седату Оналу вторил представитель ПНС Тахир Сунни: военно-морская операция ЕС IRINI очень мешает поставкам боевиков и вооружения в Триполи! Поэтому давайте совместно заявим о ЧВК «Вагнер», которые не дают Турции взять под контроль весь нефтяной сектор.

Заявления Онала и Сунни об угрозе со стороны ЧВК и найденных якобы свежих захоронениях в Тархуне не произвели впечатления только на представителя Египта Самеха Шукри, который сказал о твердом намерении Египта приступить к военным действиям, если беспредел со стороны ПНС не прекратится. По его мнению, именно из-за них на территорию Египта просачиваются террористы, а известным фактом является насилие над сотней египетских рабочих и казни 21 из них недавно, что не может остаться без соответствующего симметричного ответа.

Заявления представителя Африканского союза о тяжелой гуманитарной ситуации в стране прозвучали припевом, когда лейтмотив все же коронавирус, а с ним идет упорная борьба. Только потом можно будет обратить внимание на работорговлю, похищения людей и содержание их тюрьмах без суда и следствия. Проблемы надо решать поэтапно.