МИД РФ назвал вброс о «русском следе» в сербских протестах «низкопробной заказухой»

Москва, 9 июля. Вброс о якобы «российском следе» в беспорядках в сербских городах является «низкопробной заказухой», говорится в официальном комментарии МИД РФ.

МИД РФ обратил внимание на появившиеся в ряде интернет-СМИ сообщения о якобы «российском следе» в беспорядках, которые произошли в столице Сербии 7-8 июля.

«Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Данные вбросы в МИД назвали «низкопробной заказухой», целью которой является попытка очернить российско-сербское партнерство.

«Рассчитываем на скорейшее прекращение насилия, восстановление в дружественной Сербии общественного порядка и стабильности, возвращение общественно-политических дискуссий по всем насущным вопросам, стоящим перед страной, в конституционное русло», — резюмировали в ведомстве.

Акции протеста в сербской столице и других городах начались после того, как власти страны объявили об ужесточении санитарных мер на фоне роста числа случаев заражения COVID-19, передавал RT. Протестующие бросали в полицейских бутылки и файеры, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Пострадали несколько полицейских, сожжены несколько служебных автомобилей.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, призыв выйти на улицы поступил от членов оппозиционного «Союза за Сербию» (Savez za Srbiju), который год назад организовал массовые беспорядки после поражения на парламентских выборах.

Помимо радикалов и представителей общественного движения «1 из 5 миллионов», которое организовало беспорядки в Белграде в конце 2018 года, в нынешних протестах также были замечены наемники Blackwater — одной из крупных американских ЧВК, которая в 2014 году занималась подрывной деятельностью на Украине, а впоследствии принимала участие в военном конфликте с ДНР.

Местные жители сообщают, что в Белграде даже были слышны призывы, подозрительно напоминающие лозунги Майдана («Кто не скачет — тот Вучич! В отставку!»).