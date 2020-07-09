США блокируют действия Турции в Средиземноморье, объявив о военной поддержке Кипра

Вашингтон, 9 июля. Правительство США объявило через свое посольство на Кипре о намерении развернуть программу военного обучения и подготовки ВС республики. Соответствующая инициатива направлена на блокировку деятельности Турции в Средиземном море.

«Мы планируем предоставить военную программу IMET Республике Кипр, начиная с 2021 финансового года США. Подготовка и обучение ВС является ключевым компонентом помощи в области безопасности и обороноспособности. Кипр — важный партнер в регионе Восточного Средиземноморья. Мы с нетерпением ожидаем углубления двусторонних отношений по мере продвижения региональной стабильности», — говорится на сайте американского диппредставительства.

Также в пресс-релизе военной программы указано, что предложение Вашингтона согласуется со стратегией Госдепартамента в отношении Восточного Средиземноморья. Инициатива политически обоснована законом о партнерстве между США и Кипром в области безопасности и энергетики от 2019 года. Ранее американское правительство потребовало, чтобы Турция прекратила эскалировать ситуацию в регионе.

Накануне, 8 июля, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэттью Палмер заявил, что Штаты поддерживают позицию республики по вопросу разведки углеводородов на территории собственной исключительной экономической зоны. Он добавил, что американцы придерживаются соответствующей политики и в отношении греческих островов, таких, как Крит.

При этом агрессивные шаги и буровая деятельность Анкары в Средиземном море угрожает безопасности в регионе и подрывает политический процесс, направленный на мирное урегулирование внутриливийского кризиса. Подробнее о телеконференции с участием Палмера можно прочитать в статье Федерального агентства новостей.