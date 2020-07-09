Главу томского депздрава уволили после публикации в Сети фото из местного морга

Томск, 9 июля. Глава Томской области Сергей Жвачкин уволил начальника департамента здравоохранения Александра Холопова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Причиной увольнения стала публикация фотографий в Сети, которые были сделаны в морге томской больницы №3. На снимке было запечатлено переполненное черными мешками помещение морга. При этом некоторые СМИ сообщали, что в мешках якобы находятся тела, которые принадлежат скончавшимся от коронавируса пациентам. Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Томской области опроверг данную информацию, отметив, что в мешках была ветошь.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что для рассмотрения данного инцидента создана специальная комиссия.

«Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в Интернете в отношении одного из томских моргов… Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?» — пояснил Жвачкин.

Он также добавил, что решение об увольнении Александра Холопова с должности главы департамента здравоохранения Томской области было принято в связи с тем, что он допустил «организационный бардак на таком важном объекте».