Турция угрожает ЕС санкциями, прикрывая свою агрессию в Ливии и Средиземном море

Турция ответит в случае введения Европейским союзом санкций. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу после недавней встречи с руководителем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает издание Al Jazeera.

Арабское СМИ отмечает, что такая реакция турецкого министра обусловлена предстоящим обсуждением чиновниками Евросоюза вопроса вмешательства Анкары во внутренние дела Ливии и проведения турками буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра. В следующий понедельник европейские государства могут принять решение о введении санкций в отношении Турции.

Таким образом, турецкие власти фактически угрожают Европейскому союзу, опасаясь ограничений со стороны ряда стран ЕС, недовольных агрессивным проведением Анкарой своей внешней политики в Средиземноморском регионе. Стоит отметить, что Турция сама спровоцировала ухудшение отношений с многими государствами Европы.

Демарш турок в Восточном Средиземноморье

Новый виток противоречий турецкой стороны с Грецией и Кипром был вызван подписанием Реджепом Тайипом Эрдоганом соглашения о военном сотрудничестве с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Однако европейские страны беспокоит больше не утрата триполитанским режимом своей легитимности еще в начале 2018 года, а посягательство Анкарой на их суверенитет. Так, прикрываясь договоренностями с «правительством» Файеза Сарраджа, Турция принялась перекраивать морские границы в Средиземном море и заниматься разведкой месторождений углеводородов на кипрском шельфе.

Разногласия Анкары и Парижа

Действия Турции в Средиземном море и Ливии, нарушающие резолюцию Совбеза ООН, вынудили ЕС начать военно-морскую миссию IRINI по обеспечению контроля за соблюдением запрета международной организации на поставки любых типов вооружений на ливийскую территорию. Это несколько сказалось на потоках турецкой контрабанды, осуществляемой по морю. Однако Анкара быстро перенаправила большую часть военной помощи ПНС на воздушный транспорт, задействовав транспортные самолеты ВВС Турции.

Тем не менее по воздуху туркам доставлять все необходимое боевикам в Триполи вооружение оказалось не так уж просто. Здесь сказалась и недостаточно большая грузоподъемность турецких военных транспортников Lockheed C-130 Hercules, и невозможность переправить таким способом большую партию боевой техники. Поэтому Турция решила прикрыть незаконную перевозку оружия в Ливию при помощи своих военных кораблей.

В начале прошлого месяца подобная практика турецкой стороны спровоцировала конфронтацию с Францией, являющейся союзником Анкары по Североатлантическому альянсу. Группа военных кораблей ВМС Турции едва не атаковала французский фрегат Courbet, который принимал участие в операции НАТО «Морской страж» у ливийских берегов. Причиной для этого стал отказ турок на досмотр грузового судна, шедшего с таким солидным конвоем. Париж обвинил партнеров по военно-политическому блоку в незаконной транспортировке оружия в обход эмбарго ООН и демонстрации открытой агрессии.

Попытка Турции надавить на Брюссель

На фоне нарастающего турецкого вмешательства в Ливию, игнорирования запрета ООН и подрыва мирных инициатив международного сообщества, предложенных по итогам Берлинской конференции, вполне логичным было бы принятие ЕС санкций в отношении Турции. Однако Брюссель достаточно долго не реагировал на агрессивные проявления внешней политики Реджепа Тайипа Эрдогана в Средиземноморском регионе, ограничиваясь лишь безответными призывами. Теперь же, когда один из ключевых членов Евросоюза — Франция — выступил против произвола Анкары, ситуация постепенно начала меняться.

Безусловно, в Турции опасаются экономических ограничений со стороны ЕС, поскольку этого может не выдержать и так пострадавшая на фоне пандемии нового коронавируса (COVID-19) экономика страны. В условиях кризиса одного из главных источников дохода — туристической сферы — турецкие власти не заинтересованы в конфронтации с Европой, поэтому решили действовать достаточно рискованно и ударить той же «картой». Конечно, финансовые трудности сейчас испытывают практически все страны Евросоюза, но станут ли они и дальше терпеть имперские замашки Эрдогана?

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о готовности Афин противостоять Турции и формировании негласного антитурецкого альянса, в который вошли Греция, Египет, Франция, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты.