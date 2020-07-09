Беременная звезда «Дома-2» устроила погром в роддоме

Москва, 9 июля. Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно «перепутала» телестройку с реальной клиникой и закатила врачам скандал, устроив в медучреждении погром.

На приеме в клинике гинеколог сообщила девушке, что не сможет принять у нее роды. Как сообщает портал ondom2.com, врача не устраивал категоричный отказ страдающей избыточным весом Черно от кесарева.

Участницу телестройки такое развитие событий не устроило. Черно вышла из себя и устроила погром. При этом девушка нанесла серьезный ущерб имуществу клиники.

Позднее она успокоилась и оплатила нанесенный ущерб. Отец ребенка Иосиф Оганесян выразил мнение, что скандальная выходка изменит отношение к ней врачей в худшую сторону.

Ранее экс-участница «Дома-2» Марина Мексика сделала операцию по увеличению груди и продемонстрировала результат своим подписчикам в Instagram.

Она рассказала, что давно мечтала установить себе новые импланты. Несмотря на карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, она отправилась в Турцию, где ей провели пластическую операцию. По словам Мексики, она три года назад обращалась к пластическому хирургу, чтобы тот «улучшил» ее грудь. Однако та быстро потеряла форму, и звезде понадобилась новая операция.