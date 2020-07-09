Минздрав РФ рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Москва, 9 июля. Не менее трех-четырех вакцин от коронавируса нового типа будет доступно в России. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее трех-четырех вакцин будет доступно на территории Российской Федерации», — рассказал он.

Мурашко заверил, что клинические испытания препарата на добровольцах проходят в штатном режиме. Исследуют две формы вакцины — жидкую и лиофилизированную, высушенную.

«И та, и другая показывают себя одинаково, и в испытаниях мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо», — добавил министр.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зарегистрировано 707 тысяч случаев COVID-19. При этом более 481 тысячи пациентов выздоровели, около десяти тысяч скончались. Ситуация, как отмечали эксперты, постепенно стабилизируется.

Как сообщает «Царьград», в целом, в России над вакциной от коронавирусной инфекции трудятся сотрудники десяти ведомств. Но только три из них близки к тому, чтобы выпустить препарат к концу года. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, есть вероятность, что Институт имени Н.Ф. Гамалеи начнет производство уже в начале осени.