Названы продукты, выводящие токсины из организма

Москва, 9 июля. Эксперты по здоровому питанию назвали продукты, которые помогают вывести токсины из организма.

Самым дешевым овощем, в котором есть вещество-антиоксидант бетаин, является обычная свекла. Красный корнеплод также восстанавливает клетки печени.

Диетологи советуют употреблять свеклу в сыром и отварном виде, а также делать из нее сок. Не менее полезен для печени корень имбиря. В холодное время года его можно есть в засахаренном виде и запивать чаем.

Имбирь борется с токсинами и помогает нормализовать работу желудка, он отлично справляется с газообразованием. Богаты на антиоксиданты капуста и зелень.

Летом можно выращивать листья салата у себя на даче или покупать у садоводов. От привозной зелени лучше отказаться.

Эксперты советуют в жаркую погоду пить воду с соком лимона. Этот освежающий напиток стимулирует работу всех систем организма и выводит токсины, пишет издание Planet Today.

Ранее сообщалось, что диетологи посоветовали не есть клубнику. Это самая бедная на витамины ягода.