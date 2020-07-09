Донбасс сегодня: луганчане наказали ВСУ за обстрел, офицер морской пехоты сбежал в Россию

Донбасс, 9 июля. ВСУ понесли потери от ответных действий НМ ЛНР. Пожар в Луганской области может дойти до украинских арсеналов. Морпех ВСУ дезертировал из части и намерен скрыться в России. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки киевские силовики шесть раз обстреляли территорию ДНР. В зону обстрелов вошли Донецк, Яковлевка и Спартак. Режим прекращения огня нарушался стрельбой из минометов и гранатометов. В ЛНР обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не зафиксировано.

ВСУ понесли потери в результате ответа Народной милиции ЛНР

На днях военнослужащие 93-й механизированной бригады ВСУ обстреляли поселок Донецкий в ЛНР. По данному факту командование проводит проверку. Режим прекращения огня был нарушен по приказу командира первого батальона бригады подполковника Богдана Дмитрука. Сейчас он дает пояснения в штабе оперативно-тактической группировки «Север», сообщают в оборонном ведомстве ЛНР.

Как уточняют военные республики, комбату ВСУ Дмитруку выгодна эскалация напряженности в зоне его ответственности, поскольку он замешан в нескольких преступных схемах по контрабанде оружия из зоны ООС и причастен к незаконным действиям по отношению к малому бизнесу в Луганской области. Следует отметить, что во время выполнения приказа своего комбата от ответных действий со стороны ЛНР погибли два военнослужащих, еще двое получили ранения. Все потери Дмитрук скрыл от вышестоящего руководства. Командование ОТГ «Север» сейчас решает, какое наказание должен понести комбат.

В Луганской области бушуют лесные пожары

В оборонном ведомстве ЛНР заявляют, что на территории Луганской области из-за распространяющегося лесного пожара может произойти взрыв на складах с украинскими боеприпасами. Огонь охватил лесополосу Новоайдарского района 6 июля. Пожар до сих пор не локализован и охватил село Смоляниново и лесничество рядом с Капитаново. Общая площадь распространения огня — пять тысяч гектаров.

Пожар уничтожил 36 жилых домов и 80 дачных, несколько местных жителей погибли. Огонь вплотную подобрался к военным складам 93-й бригады украинской армии. В связи с этим танковый батальон начал эвакуацию боевой техники и боеприпасов калибром 122, 125 и 152 мм. На стоянке в опасной близости от огня осталось три танка, которые невозможно вывести из-за недостатка дизельного топлива в баках. Среди личного состава бригады есть жертвы, четыре человека получили ожоги, двое пропали без вести. Народная милиция ЛНР предупреждает местное население об опасности, связанной с угрозой взрывов боеприпасов и призывает жителей районов, примыкающих к очагу горения, экстренно эвакуироваться.

Офицер ВСУ дезертировал из части

Часто среди солдат украинской армии из-за разницы в национальной принадлежности возникают конфликты. Народная милиция ДНР рассказала о факте дезертирства капитан-лейтенанта ВСУ, который произошел на почве национальной неприязни к нему старшего офицера.

Командир одного из батальонов 35-й бригады морской пехоты ВСУ подполковник Федичев регулярно унижал младшего офицера Колодко. Причина — отец Колодко проживает в России, в Белгороде. Не выдержав бесконечного угнетения, капитан-лейтенант дезертировал из части и, по всей видимости, попытается пересечь границу с РФ в районе Харьковской области. Дезертира опознали служащие автовокзала в Харькове. Они заявили, что сбежавший сел в автобус, который шел в сторону пограничного перехода «Гоптовка».