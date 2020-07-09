Кабмин России назвал условие возобновления международных перелетов

Москва, 9 июля. Возобновление авиасообщения России с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что пока власти ориентируются на внутренний туризм, поскольку Роспотребнадзор и профильные министерства создали условия для свободного передвижения по стране, однако за рубежом такого контроля за распространением инфекции достичь будет крайне сложно.

«А сейчас настало время лучше узнать свою страну», — заметил он.

Вице-премьер также прокомментировал сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с рядом стран.

«У меня такой информации нет, я ее ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, но меня волнует опасность второй волны, которую мы наблюдаем в некоторых государствах. Рисковать здоровьем граждан никто не собирается», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что бездумное открытие границ может стереть все усилия, которые были приложены для защиты граждан в условиях вируса.

Ранее Роспотребнадзор представил список государств, с которыми специалисты ведомства предлагают возобновить авиасообщение в первую очередь, пишет Infox.ru. Однако он озадачил туроператоров.

В перечне не оказалось Турции, Греции, Таиланда, Туниса и других стран, в которых обычно предпочитают отдыхать россияне, и где уже установилась относительно спокойная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Вместо них в список вошли возобновляющая ограничения по COVID-19 Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также указали, что предложенный список не отвечает принципам взаимности.