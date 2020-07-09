СК РФ предъявил главе Хабаровского края Фургалу обвинение в организации убийств

Москва, 9 июля. Следственный комитет РФ предъявил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, Фургал обвиняется в покушении на убийство и организация убийств.

Петренко также добавила, что следователи допросили Фургала в качестве обвиняемого.

9 июля сотрудники правоохранительных органов задержали Сергея Фургала, после чего чиновник был доставлен в Москву. По данным следствия, Фургал является организатором покушений и убийств. Задержание чиновника осуществлялось в рамках многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, действовавшей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Многие адвокаты отмечают, что срок давности подобных преступлений еще не истек, поэтому Фургалу грозит реальный срок. По словам адвоката Филиппа Деменкова, чиновнику может грозить наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет. По мнению криминалиста «Московской коллегии адвокатов» Николая Семенова, Фургалу грозит до 17 лет лишения свободы. Кроме того, в ходе следствия могут вскрыться преступления финансового характера, которые могли быть совершены в ходе работы Фургала на посту губернатора Хабаровского края.