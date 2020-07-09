Врачи в Кемерово провели уникальную операцию по удалению опухоли из легких пациента

Кемерово, 9 июля. Хирурги Кемеровского клинического онкодиспансера провели уникальную операцию на легких пациента, сообщили в медучреждении.

Новейшее оборудование для проведения термоабляции поступило в больницу в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Пациентом, успешно перенесшим операцию, стал 70-летний житель Кемеровской области.

У пенсионера была диагностирована опухоль верхней доли легкого. В связи с тем, что у мужчины была сердечно-сосудистая патология, удалить новообразование другим способом было нельзя.

Во время операции врачи ввели в опухоль иглу, которая излучает микроволны. С помощью иглы раковые клетки нагреваются и разрушаются.

Через месяц врачи планируют проверить место, где была опухоль, через КТ. Если исследование выявит отдельные раковые клетки, пациенту назначат лучевую терапию.

Напомним, что нацпроект «Здравоохранение» ориентирован на улучшение качества медицинской помощи. На его реализацию выделят более 1,7 трлн рублей до 2024 года.