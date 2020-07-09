Баскетболист Шенгелия огорчил президента Грузии переходом в российский ЦСКА

Тбилиси, 9 июля. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала переход баскетболиста Торнике Шенгелии в состав российского ЦСКА.

Московский клуб сообщил о трансфере грузинского игрока 9 июля. Глава государства не поддержала выбор спортсмена.

«Для меня, как для президента Грузии неприемлемо и печально решение капитана баскетбольной сборной Грузии переехать в Москву в ЦСКА», — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

Переход форварда Шенгелии в баскетбольный ЦСКА вызвал общественный резонанс в Грузии, несмотря на то, что со спортивной точки зрения трансфер Шенгелии является большим событием для баскетбольной Европы. Контракт с ЦСКА подписан на три года и предусматривает возможность перехода в любой клуб НБА.

Грузинская федерация баскетбола после критики президента поддержала капитана национальной сборной. В сообщении подчеркивается, что Шенгелия «всегда защищал и будет защищать свою родину, ценности и интересы своей национальной сборной».