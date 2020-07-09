Киев просит ДНР об экстренном обмене одного пленного

Киев, 9 июля. Киев просит Донецкую Народную Республику об экстренном обмене пленного Валерия Матюшенко в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем. Об этом сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.

«У него возникли серьезные проблемы со здоровьем — сильные боли и быстрая потеря веса​​​. <...> Украинская сторона просит обменять Матюшенко в экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти. Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны», — написал он на своей странице в Facebook.

Казанский рассказал, что в настоящее время Киев добивается проведения обследования мужчины, но пока ответа со стороны Донбасса нет. Он подчеркнул, что этот «вопрос нужно постоянно поднимать и контролировать, так как человек в реальной беде».

Последний обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса состоялся 16 апреля, он стал первым в 2020 году. Процедура прошла под Горловкой в районе КПП «Майорск», без происшествий. Украинской стороне было передано девять человек, ДНР — 11.

На Украине с 2014 года продолжается гражданская война. Она началась после того, как Киев развернул военную капанию против заявивших о независимости вследствие госпереворота в стране ДНР и ЛНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается на нескольких площадках, включая минские встречи контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако достичь согласия сторонам не удается.