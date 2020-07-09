Кушанашвили предупредил Собчак, чем могут кончиться ее скандальные выходки

Москва, 9 июля. Ни длинные речи, ни ЧП не вразумят Ксению Собчак, которая продолжит зарабатывать на хайпе, уверен ее коллега Отар Кушанашвили.

Собчак все чаще становится организатором скандальных ситуаций. За это лето она лишилась многомиллионных рекламных контрактов из-за неоднозначной шутки над Стасом Костюшкиным, легла в гроб на съемках своей программы, сломала нос, а также пережила нападение в женском монастыре.

Ранее Собчак решила снять программу про Среднеуральский женский монастырь, который захватил схиигумен Сергий (Николай Романов). Сторонники Романова силой выпроводили съемочную группу Собчак, разбив камеру и сломав руку оператору Сергею Ерженкову.

Кушанашвили в интервью «Собеседнику» отметил, что переживать за Собчак не стоит, поскольку она только рада подобным происшествиям.

«Жанр задорного идиотизма изобрел я, но надо отдать должное Ксении Собчак: она смотрится в нем куда органичнее. Если ей нужен рейтинг, она готова быть Геростратом и Ксантиппой в одном лице, причем на челе ейном в этот момент высокого борения за рейтинги светится фраза: «Я всегда счастлива, но никогда не бываю удовлетворена!» — отметил он.

Кушанашвили добавил, что произошедшее в монастыре — вполне ожидаемо.

«Это не диспозиция «коса на камень», это лютая ненависть в чистом виде. Собчак тоже умеет притворяться инфернальной, но против околорелигиозных фанатиков она — кутаисское «Торпедо» против «Барселоны». Это интересно», — подчеркнул он.

В историю Собчак о том, что она упала и сломала нос, Кушанашвили также не верит. Он уверен, что «Ксении просто кто-то зарядил в лицо». Однако ее попытка даже из этого момента сделать шоу, характеризует светскую львицу не с лучшей стороны.

«Легла в гроб — там и оставайся, рассуждай оттуда, из гроба, о постмодернизме. Я когда-то и сам был блаженненьким, да и бываю, и знаю это ощущение: ты словно привстаешь на цыпочки и как будто превосходишь собственный рост. Махну рукой на приличия и, наученный горьким эмпирическим опытом, поделюсь опасением: такие истории с профитом в виде лайков и, следственно, дензнаков всегда плохо кончаются», — предупредил он Собчак.

Однако, по мнению Кушанашвили, ни объяснения, ни ЧП не вразумят Собчак, которая продолжит зарабатывать на хайпе.

Ранее монастырь, о котором снимался документальный фильм, был захвачен опальным схиигуменом Сергием Романовым. Он был отстранен от проповедей 27 апреля. Причиной послужила видеозапись, на которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции. Кроме того, он называл ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией».

6 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал открытое письмо Романову. В письме митрополит сообщил, что запретил Сергию проповедовать, потому что бывший схиигумен «служил отцу лжи — диаволу», передает «ФедералПресс». Кроме того, Сергия уличили в искажении фактов биографии. Как утверждает митрополит, ради получения сана схимонах скрыл от РПЦ, что у него есть судимость за убийство.