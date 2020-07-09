Безпалько предрек Украине «грузинский сценарий» при попытке решить проблему Донбасса силой

Попытка Украины силой решить проблему Донбасса может пойти по «грузинскому сценарию» — Россия неизбежно вмешается в ситуацию, так как Донецкая и Луганская Народные Республики граничат с ее территорией. Об этом предупредил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Киев активно готовит военный сценарий для решения проблемы Донбасса и вновь эксплуатирует заезженный миф о «внешней угрозе». Свидетельством этому являются недавние заявления высокопоставленных украинских военных.

2 июля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинские военные подразделения в Донбассе получат американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Несколько дней спустя главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сказал в интервью, что флот страны готовится к боям с Россией за Крым и «ожидает атаку российской армии на Херсонскую область».

Богдан Безпалько констатировал, что официальные военные лица Украины в очередной раз заявляют о мифических планах агрессии России против Украины. Такая риторика дает определенные основания полагать, что Киев готовится к силовому решению ситуации в Донбассе.

«Нагнетание ситуации вокруг юго-восточных областей может свидетельствовать, что командование Украины решится на какие-то шаги. Насколько они могут быть масштабными, сказать трудно. Это неизбежно может сочетаться с рядом политических задач, которые будет ставить перед собой президент Украины [Владимир Зеленский]. Если он, скажем, выступит с обращением к нации: «Мы отвечаем на российскую агрессию», — то укрепит свои позиции среди националистов и отвлечет внимание населения Украины от насущных проблем, которые он, будучи еще кандидатом в президенты, обещал решить. С другой стороны, подобного рода развитие событий неизбежно спровоцирует Россию на ответные шаги. Эти шаги могут быть очень эффективны, и далеко не обязательно они могут предусматривать военное вторжение на Украину», — сказал Богдан Безпалько в комментарии ФАН.

По его мнению, события на Украине могут развиваться по трем сценариям. Первый из них предполагает только нагнетание обстановки, чтобы привлечь внимание зарубежных партнеров Киева, финансирование, американскую военную и финансовую помощь.

«Второй вариант — это просто провокация по типу «керченского инцидента», который себе позволил Порошенко. Это конфликт, в рамках которого требуется какое-то столкновение, жертвы — желательно. После этого опять последуют обвинения в адрес России в агрессии, в отказе Украине «права на суверенитет» Донбасса или Крыма. Опять — просьбы о помощи, деньгах, об усилении давления на Россию. Позиции Зеленского пойдут вверх», — сказал Богдан Безпалько.

Третий вариант предполагает попытку Киева все же пойти на силовое решение конфликта в Донбассе. О подготовке ВСУ к такому сценарию могут свидетельствовать увеличение концентрации сил на линии разграничения, укрепление линии разграничения и резко возросшее количество обстрелов со стороны Украины по ДНР и ЛНР.

«В этом случае Украина может рассчитывать на попытку решить проблему по типу операции, которую проводила Хорватия против Республики Сербская Краина. Если этот вариант развития событий будет успешным для Украины, Зеленский предстанет в образе военного триумфатора. Но, на мой взгляд, этот вариант наименее вероятен, потому что ЛДНР граничат с Россией, и Россия неизбежно вмешается в том или ином виде. Это может привести к варианту «войны трех восьмерок»: когда Грузия пыталась силой поставить под контроль Южную Осетию, но в результате окончательно утратила контроль не только над территориями Южной Осетии, но и Абхазии. И, в принципе, потерпела военное поражение <…> Так что если России, в том числе с помощью медийных средств, удастся продемонстрировать, что агрессором является именно Украина — это будет большим информационным провалом для Киева», — предрек Богдан Безпалько.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецк и Луганск отказались подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против заявивших о своей независимости ДНР и ЛНР. Найти решение украинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках Контактной группы по Донбассу. Несмотря на все попытки урегулирования, ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

Украинские официальные лица называют Россию «страной-агрессором» и безосновательно обвиняют Москву во «вмешательстве» в «проблему Донбасса». Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в регионе и желает соседнему государству скорейшего урегулирования ситуации.