Летчик ВВС РФ объяснил срыв морских учений НАТО российской авиацией

Москва, 9 июля. Российская сторона не несет ответственности за срыв военных учений НАТО, так как авиация РФ отрабатывала свой план подготовки летного состава. Об этом заявил летчик-инструктор, майор Военно-воздушных сил России Андрей Красноперов.

Ранее в СМИ появилась информация, что 8 июля российская авиация сорвала военные учений НАТО Dynamic Mongoose 2020. Руководство НАТО утверждает, что российские противолодочные самолеты Ту-142, появились в зоне морских учений альянса и отработали поражение большой группы кораблей вероятного противника. После этого активная фаза военных маневров была приостановлена, так как российская авиация распугала корабли НАТО.

По словам Красноперова, экипажи Ту-142 отрабатывали свой план подготовки летного состава в небе над нейтральными водами, поэтому данный инцидент не является нарушением, передает «НьюИнформ».

«То, что мы что-то сорвали... ну, извините, это ваши проблемы. Мы в этом плане действия не согласовываем. У НАТО своя оборонная доктрина, а у нас своя, и совместные учения с ними, как с Белоруссией и Китаем, мы не проводим. Воды нейтральные, а слово «нейтральные» подразумевает, что в этом коридоре могут летать любые самолеты, плавать любые корабли», — пояснил Красноперов.

Он также добавил, что маневр противолодочных самолетов Ту-142 напугал участников учений и руководство НАТО, так как наглядно продемонстрировал готовность России реагировать на провокационные действия Запада.