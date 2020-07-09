Инфекционист из США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Вашингтон, 9 июля. Мир по-прежнему находится лишь на начальном этапе пандемии коронавируса. Об этом заявил инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в США, доктор Энтони Фаучи.

«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — предсказал специалист.

Доктор уверен, что вирус будет распространяться и дальше, если страны не начнут вместе предпринимать скоординированные шаги для его сдерживания.

Инфекционист констатировал, что вспышку в США так и не удалось взять под контроль. Некоторые штаты, по его мнению, стали слишком рано снимать ограничения, что спровоцировало рост числа инфицированных.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Из КНР инфекция быстро распространилась по другим государствам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

По последним данным университета Джона Хопкинса, число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 12 миллионов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерли около 548 тысяч человек. Более 6,5 миллиона пациентов смогли победить болезнь.

Наиболее плачевная ситуация сложилась в США, где число выявленных случаев COVID-19 давно перевалило за три миллиона, а летальных — за 135 тысяч.