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Инфекционист из США предупредил об усилении пандемии коронавируса

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Инфекционист из США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Вашингтон, 9 июля. Мир по-прежнему находится лишь на начальном этапе пандемии коронавируса. Об этом заявил инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в США, доктор Энтони Фаучи.

«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — предсказал специалист.

Доктор уверен, что вирус будет распространяться и дальше, если страны не начнут вместе предпринимать скоординированные шаги для его сдерживания.

Инфекционист констатировал, что вспышку в США так и не удалось взять под контроль. Некоторые штаты, по его мнению, стали слишком рано снимать ограничения, что спровоцировало рост числа инфицированных.

Инфекционист из США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Из КНР инфекция быстро распространилась по другим государствам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

По последним данным университета Джона Хопкинса, число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 12 миллионов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерли около 548 тысяч человек. Более 6,5 миллиона пациентов смогли победить болезнь.

Наиболее плачевная ситуация сложилась в США, где число выявленных случаев COVID-19 давно перевалило за три миллиона, а летальных — за 135 тысяч.

Инфекционист из США предупредил об усилении пандемии коронавируса

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Источник: Corriere della Sera
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