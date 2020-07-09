Порошенко обвинили в хороших отношениях с Россией

На Украине вспыхнул новый скандал вокруг экс-президента Петра Порошенко, объявившего себя «непримиримым врагом России». Публике предъявили доказательства того, что уже во время войны в Донбассе Порошенко якобы неоднократно звонил в Кремль и вел с его главой вполне дружеские беседы, а также поздравлял Владимира Путина с Днем России. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Первая волна скандала вокруг Порошенко поднялась в начале недели по инициативе депутата Рады от «Слуги народа» Ирины Верещук. Во время прямого эфира телепередачи «Свобода слова» Савика Шустера политик обвинила Петра Порошенко, также находившегося в студии, в том, что 12 июня 2014 года он якобы дружески беседовал по телефону с лидером РФ Владимиром Путиным, поздравляя его с Днем России. При этом Верещук напомнила, что в тот момент война в Донбассе уже шла полным ходом, там ежедневно гибли десятки украинцев.

В России на такое обвинение никто даже не обратил бы внимания, но в контексте украинской политики, где Порошенко объявил себя «главным врагом России» и консолидировал вокруг себя «свидомых патриотов», это выглядело как перчатка, брошенная в лицо. Если для нормального политика разговор с Владимиром Путиным — это честь, то для таких, как Порошенко — страшный компромат. Поэтому экс-президент повел себя в студии вполне предсказуемо. Сначала он истошно завопил, что все это — «кремлевские манипуляции», а когда ему предъявили доказательства, он просто покинул эфир.

9 июля появились новые доказательства лицемерия Порошенко как политика-«патриота». Независимый депутат Андрей Деркач обнародовал новую серию записей разговоров экс-президента Петра Порошенко. На одной из них зафиксирована якобы беседа пятого главы Украины с Владимиром Путиным от 30 апреля 2015-го. В тот момент Порошенко в публичных выступлениях на Украине метал громы и молнии в адрес России, обвиняя ее руководство во всех смертных грехах.

Однако представленная запись якобы личной беседы с Владимиром Путиным получилась вполне дружеской. Люди, голоса которых похожи на лидеров двух стран, обсуждали идею введения миротворцев в Донбасс, а также экономические проблемы региона. При этом Порошенко якобы дал коллеге свои рекомендации, как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Человек, голос которого напоминает Владимира Путина, пообещал, что передаст эту информацию главе МИД РФ Сергею Лаврову.

После этого, как слышно на записях, человек, похожий голосом на Петра Порошенко, поздравил Владимира Путина с 1 Мая. В ответ собеседник тогдашнего президента Украины сказал, что по случаю праздника будет вручать медали Героев Труда особо отличившимся работникам. После этого украинский лидер якобы пообещал наградить ветеранов, которые проживают в стране, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В конце человек, голос которого напоминает главу РФ, поинтересовался, как развивается ситуация внутри Украины. Голос, похожий на Порошенко, ответил, что «уже налаживается». После чего два президента якобы очень тепло попрощались.

По поводу разговора в День России украинские аналитики напомнили, что на тот момент Порошенко еще не осознал себя «борцом с Российской империей», каким он себя начал выставлять позже. 7 июня 2014-го состоялась его инаугурация, а за день до того он встретился в Нормандии с Владимиром Путиным. Это произошло в присутствии лидера Франции Олланда и канцлера Германии Меркель (там и родилась «нормандская четверка»). Информполе полнилось слухами, что «Порошенко находится в диалоге с Кремлем». На этом фоне разговор двух президентов выглядел бы вполне естественно.

При этом, указывают эксперты, Порошенко тогда не просто мог поздравить Владимира Путина. Собственно, поздравление с Днем России могло стать основанием для разговора, после которого в Кремле впервые назвали Порошенко президентом Украины (то есть признали результаты выборов). А вскоре глава Украины объявил перемирие в Донбассе. Тогда многие надеялись, что вскоре будет заключено соглашение по мирному урегулированию конфликта. Украинская делегация во главе с Кучмой ездила в ЛДНР, там шли интенсивные переговоры в рамках «нормандской четверки». В итоге Порошенко под давлением США и «партии войны» решил возобновить боевые действия с 1 июля 2014 года, начав превращаться в того политика-мерзавца, которого мы сейчас знаем.

9 июля 2020 года пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос по поводу публикации в Киеве записи телефонного разговора якобы между Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

«Вообще-то такие разговоры обычно проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», — сказал Песков.

Пресс-служба партии «Евросолидарность», лидером которой является экс-президент Порошенко, назвали фейком опубликованный якобы разговор Владимира Путина и Порошенко в 2015 году.

«Это — месть Кремля за то, что пятый президент не позволил России реализовать на Украине ни одной стратегической цели», — заявили в пресс-службе партии.

Украинский политический эксперт Денис Гороховский заявил в ходе онлайн-конференции, что сомневаться в подлинности разговоров лидеров Украины и РФ нет никаких причин.

«Информация о том, что Порошенко поздравил Владимира Путина с Днем России в июне 2014-го, была размещена на официальном сайте Кремля. За прошедшие шесть лет она так и не была опровергнута Киевом. То есть это правдивая информация, — заявил Гороховский. — Этот факт выглядит вполне логично в контексте ситуации, в которой находился Порошенко в 2014-м. Тогда Кремль не признавал постмайданную украинскую власть в лице Турчинова, Яценюка и прочих. Для Порошенко было жизненно важно, чтобы Россия признала в нем президента Украины и вела с ним переговоры».

Кроме того, считает Гороховский, вполне вероятно, что в 2014-м Порошенко не полностью адекватно оценивал ситуацию в Донбассе. Он ожидал, что это будет краткосрочный военный конфликт, а не история на много лет.

«Экс-президент действовал в рамках дипломатического протокола, но его беда в том, что сегодня он не может объяснить это своему «патриотическому» электорату. Для «свидомых громадян» подобные коммуникации с Россией — это предательство, от собственного лидера они такого ожидать не могли. Более того, многие из них не готовы даже поверить в это, поэтому Порошенко сегодня вынужден отбрехиваться от очевидных фактов, которые ему суют прямо под нос. Думаю, если опубликовать расшифровки телефонных разговоров лидеров РФ и Украины в 2014-2016 годах, то там будет гораздо больше «зрады» и жутко неудобных для Петра Алексеевича моментов, чем поздравление с Днем России».

Украинский волонтер и активист Алексей Мочанов в ходе брифинга удивился тому, что сейчас по поводу поздравления Порошенко с Днем России «начался такой хайп».

«Для меня ничего странного в этом нет. Инаугурация Порошенко состоялась 7 июня, но тогда Россия еще не была признана «агрессором», а война не была названа войной. Впрочем, и до сих пор не признана и не названа. Порошенко, кроме всего прочего, — дипломат. Он имел полное право использовать все дипломатические ходы и уловки, чтобы закончить необъявленную войну. Если не за часы, то за недели своего президентства», — сообщил Мочанов.

При этом активист утверждает, что в самом факте таких разговоров нет никакой «зрады».

«Ну, поздравлял и поздравлял. Ему не могут это вменить в вину те, кто сам не кристально чист и не особо эффективен в политике. А сторонники Порошенко, «активное меньшинство», не могут предъявлять ему претензий за то, что он пытался наладить дипломатический канал между первыми лицами двух стран и каким-то образом решить миром вооруженный конфликт на юго-востоке, — говорит активист. — Одно непонятно, зачем Петр Алексеевич так отчаянно открещивается от этих поздравлений? Он говорит, что это «российский вброс», что все брешут и что никогда не было такого поздравления. Россиянам несложно будет выждать и опубликовать оригинал разговора. Я считаю, что тогда-то и надо было дипломатам и политикам разговаривать, искать пути выхода из патовой ситуации. Только так можно было избежать трагедий в Логвиново, Изварино, Дебальцево и прочих ужасов. Но сделать этого политики, в том числе и Порошенко, не смогли».

Глава Украинского института политики Руслан Бортник указал, что огромная проблема Порошенко в том, что даже сейчас он не может говорить с обществом честно. Это — тяжелый диагноз.

«Меня не удивляет, что президент Порошенко поздравлял Владимира Путина с Днем России в 2014-м. Это, скорее всего, факт. Тому был целый ряд причин. Во-первых, война в Донбассе тогда только разворачивалась и юридических оценок этому еще не было. Во-вторых, Порошенко боролся за признание Кремля в качестве легитимной власти и участника политического и экономического диалога. В-третьих, Киев очень боялся полноценного вторжения российских войск в страну, — напомнил Бортник. — Понятно, что сейчас «Слуги народа» используют это как инструмент против Порошенко. Но главная проблема — даже сейчас Петр Алексеевич не способен честно объяснить это обществу. Так же, как он не может объяснить и наличие фабрики «Рошен» в Липецке, работу в правительстве Азарова, разговоры на русском языке дома или прихожанство в УПЦ. Все это говорит о том, что двуличие и цинизм экс-президента — это тяжелый диагноз».

Украинский дипломат и политолог Олег Волошин убежден, что тему общения Порошенко с Владимиром Путиным в 2014-м «утопили в истерике».

«Поражает своей абсурдностью спор о том, поздравлял ли Порошенко президента Путина с Днем России. Причем не самой сутью вопроса, а безумием той истеричной атмосферы, которую создали в обществе сам экс-президент и его соратники. Эти люди вместо понимания политики как совокупности целей и средств их достижения экстраполируют на международные отношения «спор двух селянок за грушу на меже». Потому мне так омерзителен этот «ура-патриотический лагерь». Это люди, которые сознательно жертвуют здравым смыслом ради эмоций», — указал политолог.

По мнению Волошина, Порошенко не просто поздравлял Владимира Путина, но и стал президентом исключительно по доброй воле Москвы, не ставшей срывать выборы.