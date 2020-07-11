Петров день 2020: история, традиции и приметы, бесовская ночь, что нельзя делать 12 июля

Петров день — праздник, отмечаемый после окончания Петровского поста, который завершается 11 июля. Следующий день — 12 июля — День памяти святых апостолов Петра и Павла. Петр и Павел очень почитались на Руси, праздник в их честь занимал важное место в народном календаре. Канун праздника отмечался особо, считалось, что ночь на 12 июля (29 июня по старому стилю) — это время бесовства и разгула нечистой силы.

Кто такие Петр и Павел: история праздника

Петр и Павел — ученики Иисуса Христа, эти апостолы чрезвычайно почитаемы в христианском мире. Согласно легенде, Петра и Павла казнили в один день, поэтому их вспоминают вместе: западные христиане — 29 июня, восточные (в том числе РПЦ) — 12 июля.

Апостол Петр — первый ученик Иисуса Христа — считается основателем христианской церкви, «держателем» ключей от рая. Согласно евангельским источникам, Петр претерпел мученическую смерть в Риме в 67 году во времена гонений на христиан при императоре Нероне. В живописи принято изображать распятого Петра вниз головой, по легенде, такова была его последняя воля: апостол не хотел соперничать с Христом даже в смерти.

Апостол Павел не видел Иисуса во время земной жизни Спасителя. Павел уверовал, увидев воскресшего Христа. Новообращенный апостол проповедовал христианство в разных землях и оказался в Риме незадолго до того, как был арестован Петр. За проповедь христианства Павел также был арестован, претерпел мучения, а затем казнен. Поскольку Павел был римским гражданином, его казнь была менее мучительной — ему отрубили голову.

Считается, что оба апостола были казнены в один день, но, возможно, праздник связан с другим событием: перенесением в Риме мощей Петра и Павла 29 июня 258 года (12 июля по юлианскому календарю).

Как выходить из Петрова поста

Петров пост завершается 11 июля. Если День Петра и Павла приходится на среду или пятницу, то мясное и молочное еще есть нельзя. Но, поскольку в 2020 году праздник приходится на воскресенье, разрешена любая пища. Однако священники и врачи настоятельно не рекомендуют набрасываться на мясо, а особенно — злоупотреблять алкоголем. Это и приносит вред здоровью, и является прямым нарушением божьих заповедей.

Вообще мясо в Петров день есть нежелательно, стоит отдать предпочтение рыбе в память о том, что до встречи с Иисусом Петр был рыбаком.

Петров день в народной традиции

На Руси святых Петра и Павла чрезвычайно почитали, это до сих пор очень популярные в России мужские имена. Празднования начинались в канун Петрова дня — в ночь с 11 на 12 июля. Эта ночь считалась бесовской: молодежь и взрослые позволяли себе розыгрыши, буйства, даже хулиганские выходки, такие как поджоги и порча чужого имущества. Традиция шла от язычества, означала окончание времени наибольшего светового дня (по поговорке «Петр-Павел день убавил») и начинающийся перелом лета. И церковные, и светские власти строго осуждали подобное времяпрепровождение, а за ночные хулиганства сурово наказывали.

И сейчас в ночь на 12 июля полиция, как правило, начеку, тем более, что из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, массовые сборища крайне не поощряются.

Есть и менее экстремальные народные традиции на бесовскую ночь, которые являются продолжением купальских забав: костры на берегах рек и озер, купание, в том числе нагишом, прыжки через костер парами, пускание венков со свечами по воде, различные гадания и так далее.

На Руси Петру и Павлу молились об исцелении от различных болезней, об изгнании бесов и излечении от безумия. День также считался подходящим для рыбной ловли (Петр вообще покровительствует рыбакам).

На рассвете Петрова дня на Руси девушки умывались из трех ключей (родников, колодцев). «Петрова водичка» считалась приворотным зельем, а также незаменимым средством для умножения здоровья и красоты. Такой водой также рекомендовалось обрызгать понравившегося парня, чтобы не медлил со сватовством.

Что нельзя делать 12 июля

Поскольку это большой церковный праздник, под запретом работа, а также уборка и стирка.

Нельзя ссориться, браниться, допускать злые мысли, совершать неблаговидные поступки — Петр считается суровым судьей, который за такое может наслать всякие напасти.

На Руси в этот день по традиции не ели мяса, отдавая предпочтение рыбе.

Алкоголь разрешен взрослым в умеренных количествах, но бурные возлияния в этот день сурово осуждаются и церковью, и традицией. Крайне не одобряется обжорство при выходе из поста.

Согласно народной традиции, играть свадьбу на Петров день считается плохой приметой.

Согласно приметам, 12 июля нельзя давать или брать взаймы деньги, вещи и даже продукты.

Также на Петра и Павла нежелательно ходить в лес, особенно поодиночке. Согласно суеверию, недобесившаяся ночью лесная нечисть может специально разозлить диких зверей.

На Петров день на Руси строжайше запрещалось есть плоды нового урожая, считалось, что это может навлечь неурожай и падеж скота.