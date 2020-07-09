Лукашевич предупредил, что Киев готовится решить «проблему Донбасса» по военному сценарию

Вена, 9 июля. Киев активно готовит военный сценарий по Донбассу, о чем свидетельствуют последние высказывания украинских властей. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, попытки нагнетания военной истерии со стороны официальных лиц Украины наблюдаются все чаще. На фоне фактически стартовавшей кампании по подготовке к намеченным на осень местным выборам начал эксплуатироваться небезызвестный миф о «внешней угрозе».

В частности, 2 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что украинские военные «все больше внимания и времени уделяют подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности».

«С такими же ремарками выступил 5 июля и главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Это свидетельствует, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой «проблемы Донбасса», — предупредил Лукашевич в ходе заседания постсовета ОБСЕ.

Вопрос Донбасса встал перед Киевом после того, как Донецкая и Луганская народные республики в результате госпереворота в украинской столице отказались подчиняться украинским властям и заявили о независимости. С тех пор в Верховной раде и не только ищут способы разрешить конфликт на юго-востоке страны.

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский еще в своей инаугурационной речи отнес прекращение огня в Донбассе к числу приоритетных задач президентского срока, однако выполнить ее ему не удалось до сих пор.

Поиски решения по ситуации с Донбассом ведутся и на международных площадках — в рамках «нормандского формата» и Минских соглашений.