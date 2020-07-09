«Атлант поклянчил денег»: Алексей Анпилогов о миллионе долларов для Института Айн Рэнд

Институт Айн Рэнд обратился к Управлению по делам малого бизнеса в США (SBA) с просьбой предоставить заем по Программе защиты занятости (PPP). Сумма заявки составила без малого 1 млн долларов. Последователи писательницы и философа Айн Рэнд хотели бы взять эту сумму у американского государства на 5 лет под предельно низкие 1% годовых, с отсрочкой выплат по кредиту на полгода.

Проблемой этой заявки является не сам факт запроса кредита. На сегодняшний день обращения за помощью по программе PPP стали обыденностью для малого бизнеса США, попавшего в жесточайший кризис. Ирония в том, что возглас «Дай миллион!» в стиле старика Паниковского мы слышим от института, последовательно пропагандировавшего самый радикальный вариант концепции laissez-faire, которую в русском варианте мы знаем как «принцип невмешательства».

В рамках этого подхода считается, что государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным, а лучшая роль для государства — это «ночной сторож», который сидит в своей каморке и не вмешивается во взаимоотношения «капитанов бизнеса».

Пропаганда радикальной версии принципа невмешательства, названного в работах Рэнд (в девичестве — Алисы Зиновьевны Розенбаум) объективизмом, было делом всей жизни писательницы. Иллюстрацией мира победившего объективизма стали два ее в меру скучных романа — «Атлант расправил плечи» и «Источник». В середине ХХ века они пришлись ко двору в США: объективизм Рэнд, отрицавший религию, традиции, социализм и альтруизм, но превозносивший эгоизм и жажду наживы, выглядел хорошим идеологическим противовесом «красной угрозе» со стороны СССР, выступавшего с противоположных этических позиций.

Антикоммунизм Рэнд всегда носил предельно циничный характер: в своей борьбе с Советским Союзом и его идеологией она считала допустимыми любые шаги. Так, во время известной «охоты на ведьм», которая стала причиной поломанных судеб и даже гибели многих сочувствующих коммунистам граждан США, Айн Рэнд вызвалась лично участвовать в слушаниях Конгресса по делу о влиянии коммунистической партии в США. Из-за ее свидетельств, в частности, был признан «советской пропагандой» и запрещен американский антивоенный фильм «Песнь о России» 1944 года, повествующий об истории любви советской пианистки и американского дирижера на фоне вторжения нацистской Германии в СССР.

В частной жизни Рэнд тоже применяла принцип объективизма, пусть и не так успешно, в своих фантастических книгах. Оставаясь замужем, она взяла в любовники молодого психоаналитика Натана Блюменталя, который был младше ее на 25 лет и которого Рэнд отбила у его супруги. Но в 1968 году сам Блюменталь, строго по заветам Рэнд, сошелся с ее молодой последовательницей, после чего бросил «старую каргу», о чем сообщил в книге мемуаров «Судный день. Мои годы с Айн Рэнд».

За это Блюменталь был официально изгнан из круга приближенных Рэнд. Писательница сильно переживала разрыв и говорила, что Натан должен будет желать и любить ее, «даже когда ей будет 80 и она окажется в инвалидной коляске». Впрочем, до 80 лет писательница не дожила, но было специально оговорено, что на ее похоронах Блюменталя быть не должно.

Несмотря на то, что Рэнд в «Атланте» называла получение любой помощи от государства не иначе как «аморальным», в конце своей жизни, особенно после того, как у нее диагностировали рак, она самым плотным образом «присела» на программы социальной помощи от американского государства. Символично и то, что во время похорон рядом с ее гробом была установлена огромная композиция из цветов в виде знака доллара — другого символа для описания ее жизни, видимо, не нашлось...

Словом, в том, что Институт Айн Рэнд вдруг решил поклянчить миллион долларов государственной помощи, нет никакой ошибки. Пропагандируемый им мифический объективизм именно такой: «Это другое, тут понимать надо».

Да, это течение до сих пор популярно среди студентов на Западе — ведь когда ты молод, здоров и полон жизненных сил, приятно почитать о том, что «эгоисты всегда побеждают». Но когда к тебе приходит старость, рак, эпидемия опасного вируса, а друзья отворачиваются от тебя, альтруистический взгляд на мир становится просто необходимым. При этом, правда, никто не любит старика Паниковского.

Если ты остаешься объективистом до конца дней — то обычно ты умираешь в одиночестве. Детей у Айн Рэнд не было. И наверное, это закономерно.