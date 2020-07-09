В Киеве признали, что украинские «патриоты» потерпели крах в борьбе против русского языка

Киев, 9 июля. Образовательный проект украинского ресурса «Лига» наглядно продемонстрировал важность русского языка на Украине. В Киеве убедились в популярности русского языка и признали, что украинские «патриоты» потерпели крах в борьбе против русского языка.

«Лига» опубликовала образовательный проект «Несложный Интернет» на украинском и русском языках. Несмотря на специфическую аудиторию портала, русским вариантом поделились более шести тысяч пользователей, украинским — всего три человека.

Украинская пропагандистка Екатерина Венжик на странице в Facebook задалась вопросом, почему же русскоязычный вариант проекта пошел в массы в отличие от украинского. Она перебрала несколько причин такого развития событий: «Не заметили? Перепутали? Пожилые люди лучше воспринимают русский? У украиноязычных нет проблемы с осваиванием Интернета?». В конце Венжик подчеркнула: «Факт такой, какой есть».

Прокомментировал эту новость киевский блогер Денис Гороховский. По его мнению, это показатель того, что украинский язык неинтересен даже местным «патриотам», которые радуется отказу фастфуда добавить в терминалы русскоязычное меню, запрету на ввоз русскоязычной литературы.

«Зрада зрадная пришла в дом украинизаторов. <…> Как по мне, это замечательный показатель того, как читатель голосует по языковому вопросу», — написал он.

На Украине по-прежнему активно продвигается политика украинизации. Например, в начале года в стране был принят закон «Об общем среднем образовании», предполагающий постепенный перевод школ на украинский язык.