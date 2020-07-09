Сексолог раскрыл природу гомосексуальных шуток Дзюбы

Санкт-Петербург, 9 июля. Сексолог Керим Костоев объяснил, почему футболист петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба часто шутит о гомосексуализме. По словам эксперта, спортсмен хочет доказать свою мужественность.

Специалист успокоил фанатов футбола. У мужчин высмеивание геев означает проявление маскулинности. И Дзюба дурачится, потому что на этим точно будут смеяться, отметил Костоев.

«Но именно шутки ниже пояса чаще всего вызывают у среднестатического человека смех», — пояснил сексолог, его слова приводит издание «ПолитРоссия».

Напомним, что 5 июля «Зенит» сыграл с «Краснодаром» со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба. Дзюба и его товарищи шумно отметили победу.

В раздевалке Дзюба и еще один игрок Сердар Азмун сымитировали половой акт мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Это ролик разлетелся по Сети.

Поведение футболистов смутило болельщиков. Под видео они стали писать гневные комментарии.