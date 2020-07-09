Сексолог раскрыл природу гомосексуальных шуток Дзюбы

Санкт-Петербург, 9 июля. Сексолог Керим Костоев объяснил, почему футболист петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба часто шутит о гомосексуализме. По словам эксперта, спортсмен хочет доказать свою мужественность.
Специалист успокоил фанатов футбола. У мужчин высмеивание геев означает проявление маскулинности. И Дзюба дурачится, потому что на этим точно будут смеяться, отметил Костоев.
«Но именно шутки ниже пояса чаще всего вызывают у среднестатического человека смех», — пояснил сексолог, его слова приводит издание «ПолитРоссия».
Напомним, что 5 июля «Зенит» сыграл с «Краснодаром» со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба. Дзюба и его товарищи шумно отметили победу.
В раздевалке Дзюба и еще один игрок Сердар Азмун сымитировали половой акт мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Это ролик разлетелся по Сети.
Поведение футболистов смутило болельщиков. Под видео они стали писать гневные комментарии.
«Сразу видно как сильно Дзюба рвется в Европу. Это теперь каждый гол они так начнут праздновать?», — недоумевает подписчик.
«Томятся в «Зените» словно в тюрьме. А парни мечтали быть кутерье», — пошутил еще один фанат.
«Во что превратился «Зенит», сборище дурачков», — возмутился еще один болельщик.