Миро рассказала, где искать пропавшего кота Бородиной

Москва, 9 июля. Скандально известный блогер Лена Миро уверена, что кота, «брошенного на произвол судьбы» телеведущей Ксенией Бородиной, уже нет в живых. Такое мнение она высказала, комментируя новый пост звезды в Instagram.

Бородина поспешила поделиться с фанатами радостью — в ее семье появился кот породы мейн-кун, которого назвали Каспером. Помимо этого питомца, у Бородиной и ее родных живет пес Берти.

Телеведущая в процессе написания поста, очевидно, поняла, что больше всего вопросов будет о судьбе ее другого кота — Шантика британской породы. Дрессировал его муж звезды Курбан Омаров. Питомец прожил в семье десять лет и, по словам Бородиной, отличался скверным характером: портил мебель, царапал детей, часто был «на грани жизни и смерти».

Бородина вспомнила, что в Подмосковье кот подолгу гулял, мог по несколько суток не возвращаться домой. В итоге, констатировала телеведущая, он остался у соседей, но затем пропал.

«Надеюсь, этот вопрос мы закрыли навсегда. Мы любим животных, но держать насильно никого не будем», — заявила Бородина в Instagram.

Пост телеведущей вызвал бурную реакцию не только у ее подписчиков, но и у блогера Миро. Она уверена, что кота постигла трагическая участь.

«Наконец завеса тайны чуть приоткрылась. Ну, как приоткрылась? Бородавкина решила оправдаться за смерть кота — мол, он сам во всем виноват! Трупа кота, конечно, никто не видел, но судя по тому, как семья <…> мажется, тело покойного нужно искать где-то в лесопосадке», — заключила она в своем Telegram-канале.

Бородина ранее пожаловалась подписчикам, что дочь испортила ей с мужем романтическую ночь в отеле. Девочка услышала разговор родителей и решила, что речь идет о семейной поездке.