Как часто можно делать маски для лица: простой рецепт красоты

Некоторые девушки уверены, что ухода для лица никогда не бывает много, поэтому они принимаются делать маски и втирать в кожу различные косметические средства по несколько раз в сутки. Однако так можно только усугубить ситуацию и приобрести аллергию, которая еще долго будет напоминать о себе. Обсудим, почему же ежедневное использование масок для лица подойдет не каждой.

Как часто делать маски для лица?

Уходовые средства имеют разные свойства и направлены на устранение каких-либо проблем. Одни эффективны только при непосредственном контакте, а другие задерживаются в нашем эпидермисе на несколько дней. При покупке маски стоит обратить внимание на состояние кожи и учитывать свой возраст.

Например, косметологи часто рекомендуют девушкам, не достигшим 25 лет, пользоваться масками не больше двух раз в семь дней. Клетки молодой кожи могут очень быстро делиться и восстанавливаться, поэтому она эластичная и упругая. Большого ухода она не требует.

А после 30 лет стоит обратиться к косметологу и оценить произошедшие с лицом изменения. Если в определенных местах залегли глубокие морщинки, то специалист может рекомендовать использовать косметические средства около двух-трех раз в неделю, но как только желательный эффект будет достигнут, количество процедур может уменьшиться.

Регенерация кожи становится медленной уже к 45 годам, поэтому в это время эпидермис нуждается в увлажнении и питательных веществах. В таком возрасте маски лучше делать каждые два дня, уход лучше комбинировать.

Но все же частота использования средств ухода за лицом взаимосвязана с их действием. Например, увлажняющие можно применять около двух раз в неделю. Они насыщают кожу полезными компонентами, препятствуют образованию шелушений и раздражений. Маски для жирной кожи обладают подсушивающим эффектом. Они нормализуют выделение кожного сала и убирают излишний блеск.

Питательные и омолаживающие средства больше подходят для женщин зрелого возраста. В зависимости от вида они содержат витамины, масла и полезные добавки, которые быстро впитываются и работают изнутри. Благодаря им улучшается цвет лица, кожа подтягивается и становится более упругой.

Также есть лечебные маски. Их используют для нейтрализации красноты, уменьшения отеков или отбеливания пигментации, но перед их применением необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Как правильно использовать маску для лица

Чтобы добиться хорошего эффекта, все косметические средства нужно использовать правильно. Строгое соблюдение инструкций поможет не только получить пользу, но и избежать аллергии, появления прыщей, ожогов и покраснений.

Очень важно наносить маску только после тщательного очищения кожи. Проникновение полезных веществ в глубокие слои эпидермиса улучшится и эффект будет более длительным. Если это жидкая маска, то ее следует наносить на кожу лица снизу вверх. Такой легкий массаж улучшает циркуляцию крови и стимулирует восстановительные процессы.

Если косметическое средство довольно тяжелое, то лучше прилечь и на время оставить свои дела. Дело в том, что под тяжестью нанесенного вещества кожа на лице может растянуться. Необходимо смывать маску через тот промежуток времени, который указан в инструкции.

Такие косметические процедуры лучше всего проводить перед сном. Ночью все содержащиеся в маске вещества впитаются и окажут благотворное действие. Утром ваша кожа будет гладкой, подтянутой, свежей и сияющей.

Применяя на практике все эти хитрости, можно получить прекрасный эффект, который сделает лицо неотразимым. Однако во всем стоит знать меру и соблюдать рекомендации, указанные на упаковках косметических средств.