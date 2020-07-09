Эксперт назвал батальон НАТО в Эстонии «мультикультурной кашей» с плохой координацией

Москва, 9 июля. Сформированный в Эстонии международный батальон НАТО состоит из представителей девяти государств, в результате чего боевое соединение неспособно эффективно выполнять задачи. Об этом заявил политический обозреватель, эксперт по вопросам международной военной безопасности Александр Запольскис.

Он напомнил, в 2016 году по просьбе Латвии, Литвы, Эстонии и Польши альянс разместил у границ России многонациональный батальон на основе ротации. В составе около 1,2 тысячи военнослужащих из девяти стран.

«Стоявший в предыдущей ротации батальон НАТО был сформирован на базе девяти стран. Вы представляете эту кашу: один взвод взяли у немцев, поваров у чехов, медиков у словаков, связистов у британцев, да командный язык английский, но они не все друг друга понимают», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала PolitWera.

По его словам, международный батальон принимает участие в различных учениях НАТО, одни из которых состоялись в 2018 году в Норвегии. Позднее в Сети появились видеоролики, на кадрах которых были запечатлены застрявшие в песке бронетранспортеры.

«Кроме того, в ходе учений выяснилось, что связи нет, потому что связисты не понимают, что от них хотят и отвечают на таком английском, что все остальные не понимают куда их отправляют. Учения получились мягко говоря, плохими, потому что такая каша по-другому закончиться не могла», — отметил Запольскис.

Он также добавил, что международный батальон НАТО представляет собой мультикультурную кашу с плохой координацией. Подобное боевое соединение неспособно выполнять задачи.

«Из этой каши слепили батальон и отправили на Восточный вал, чтобы защищать западные демократические ценности от возможной атаки. Много ли они там назащищают в такой конструкции?» — задается вопросом Запольскис.

Стоит отметить, что лидеры некоторых европейских государств регулярно обвиняют Россию в «агрессивных планах» по отношению к странам Европы. При этом российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что руководство европейских стран и НАТО прекрасно знают, что у Москвы нет планов нападения на какую-либо из стран Европы, однако они используют данную риторику, чтобы разместить как можно больше военной техники и живой силы у российских границ.