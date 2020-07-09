В РПЦ объяснили, почему в России никогда не появится «чернокожий Христос»

Москва, 9 июля. Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, сказал глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, комментируя появление в Англии фрески с чернокожим Христом.

По мнению Калинина, на картине, появившейся на алтаре Сент-Олбанского собора в Англии, изображено какое-то другое лицо «в угоду политической конъектуре», чтобы продемонстрировать «гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию». Он добавил, что можно изображать кого и как угодно, но Христом назвать это будет невозможно.

Представитель РПЦ подчеркнул, что в России такого никогда не будет, поскольку в стране строго придерживаются канонов, указал «Взгляд».

«Они уже давно их не придерживаются. Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде», — раскритиковал в интервью РИА Новости представитель РПЦ появившееся на Западе изображение с чернокожим Христом.

В конце весны США захлестнула волна протестов. Это произошло после того, как от рук полицейского в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Акции проходят под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), напомнила «Газета Кемерова».