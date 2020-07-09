Баранец предупредил Рим о последствиях военного вмешательства Италии в ситуацию в Ливии

Италия пытается отхватить свой кусочек «ливийского пирога», прикрываясь благими намерениями. Это желание может стать фатальным для нынешнего итальянского правительства. Такое мнение выразил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Таким образом он прокомментировал одобрение итальянским Сенатом возобновления финансирования военной миссии страны в Ливии. При этом власти европейского государства пытаются обосновать свои намерения будто бы борьбой с нелегальной миграцией. Для этого Рим обсуждает возможность предоставления помощи ливийской береговой охране в обучении сотрудников. Однако за этой ширмой кроются гораздо более обширные планы Италии, которая уже достаточно долгое время причастна к эскалации ситуации в африканской стране.

Роль Италии в ливийском кризисе

Стоит отметить, что Италия, являясь членом НАТО, несет непосредственную ответственность за разрушение государственности Ливии в 2011 году. Рим получил определенную выгоду от свержения бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, по большей части это финансово-экономические преференции. Впоследствии итальянская сторона активно налаживала контакты с лидерами экстремистских группировок ПНС, всячески их поддерживая. Лояльность триполитанскому режиму в итоге позволила Италии обустроить военную базу в оккупированной боевиками Мисурате. Однако, как мы видим, амбиции европейской страны в Ливии этим не ограничиваются.

Рим играет в опасную «игру» в Ливии

По словам собеседника ФАН, усиление вмешательства Италии в Ливию, в каком бы оно виде не осуществлялось, только усугубит затяжной внутриливийский кризис. Эксперт считает, что на фоне турецкой экспансии действия итальянской стороны являются скорее попыткой реализовать собственные интересы на фоне сложной внутренней обстановки в регионе. Военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что ни о какой реальной озабоченности миграционными проблемами в данном случае речи не идет.

«Все больше и больше стран оказываются втянутыми в крайне сложную военно-политическую ситуацию в Ливии. Под таким благостным и вроде бы миролюбивым покрывалом появляется и Италия, которая, наверное, тоже хочет отломить свой кусочек от этого горелого «ливийского пирога». Мне кажется, что совсем другие задачи скрываются под благовидным знаменем урегулирования внутриливийского кризиса и попыткой Италии взять на себя функции обучения ливийской береговой охраны. Италия вполне может вмешаться во внутренние дела Ливии на стороне вооруженных формирований Файеза Сарраджа, как это сейчас делает Турция. Чем больше стран будет засасывать в себя «ливийская воронка», тем больше вероятность, что внутренний конфликт может перерасти в региональное вооруженное столкновение. Вот в чем заключается главная опасность», — объяснил полковник в отставке.

Итальянцы не захотят погибать в Ливии

В ходе обсуждения решения Сената Италии с корреспондентом ФАН Баранец назвал его необдуманным и опасным. Он уверен, что население европейской страны не станет терпеть потери на ливийской земле и появление первых погибших итальянских граждан в Ливии станет приговором для нынешнего правительства, которое туда их направляет. В связи с этим собеседник порекомендовал Риму отказаться от своих амбиций в Северной Африке и заняться решением своих внутренних проблем, возникших на фоне эпидемии нового коронавируса (COVID-19).

«Настрадавшейся от коронавируса Италии нечего делать в Ливии. Итальянскому правительству надо очень много раз взвесить ситуацию и не подливать керосин в «ливийский костер». Лучше, наоборот, оказать какую-нибудь реальную помощь страдающему ливийскому народу, чем влезать в вооруженный конфликт. Как только из Ливии в Италию пойдут первые гробы с погибшими итальянцами, я думаю, это будет последний день существования ныне действующего правительства этой страны. Итальянский народ не простит своей власти такую ошибку», — заключил собеседник.

Европейские противоречия

Напомним, ранее Италия наряду с Грецией и Кипром выразила недовольство соглашением о военном сотрудничестве, подписанным в конце минувшего года турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Этот документ предусматривал изменения морского разграничения целого ряда средиземноморских государств в интересах Анкары. Однако постепенно итальянские власти негласно заняли протурецкую позицию. Об этом свидетельствуют и неоднократные встречи политиков из Италии с представителями Турции и ПНС, а также отсутствие поддержки «Каирской декларации» по мирному урегулированию в Ливии.