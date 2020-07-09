Малофеев предложил равномерно расселить граждан по всей России

Москва, 9 июля. Власти России в целях качественного улучшения жизни в стране должны ее «освоить», то есть равномерно расселить граждан по всей территории государства. Об этом заявил владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

Он предложил расширить программу «Дальневосточный гектар» и внедрить особые налоговые условия для каждого региона. Так люди захотят жить и работать не только в столице, но и других уголках страны.

Кроме того, Малофеев считает, что Россию можно было бы «продифференцировать по степени привлекательности».

«В Подмосковье ты должен будешь платить за этот участок, на Волге дают бесплатно, а на Дальнем Востоке тебе доплачивают на постройку дома. Так можно расселить всю страну», — объяснил он свой план в интервью URA.RU.

Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» стартовала 1 февраля 2017 года. В ее рамках все желающие могут бесплатно получить землю в этом регионе, а в дальнейшем оформить ее в собственность. Большинство принявших участие в программе граждан выращивают скот и занимаются производством различных товаров. Некоторое оказывают туристические услуги.

Малофеев ранее высоко оценил работу Владимира Путина на посту президента РФ. Он обратил внимание на поддержку главы государства со стороны граждан, которые хотят видеть его в этой должности на протяжении ближайших лет.