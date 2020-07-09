Шоумен Барецкий предъявил «фотодоказательство», что Грета Тунберг его родная дочь

Известный музыкант и шоумен Станислав Барецкий предъявил «фотодоказательство», по его словам, подтверждающее, что юная шведская экоактивистка Грета Тунберг является его родной дочерью.

Барецкий рассказал, что является настоящим отцом Греты Тунберг, в декабре прошлого года. По версии шоумена, Грета якобы плод его любви с некой девушкой, которая «работала по отелям», а затем уехала в Швецию. Новорожденную Грету легкомысленная мать будто бы отдала на воспитание, и приемные родители дали девочке свою фамилию. А в конце прошлого года бывшая возлюбленная Барецкого «призналась» шоумену, что Грета — их общая дочь, и музыкант этому безоговорочно верит.

Для поисков доказательств своего отцовства Барецкий пригласил адвоката Андрея Комиссарова, который, по словам музыканта, сумел организовать экспертизу портретного сходства предполагаемых дочери и отца. По словам Барецкого, положительный результат такой экспертизы будто бы дает основание требовать проведения ДНК-теста.

И вот Барецкий сообщил Федеральному агентству новостей, что ответ получен, и портретная экспертиза признала его «стопроцентное физиономическое совпадение» с Гретой.

«Теперь будем подавать на тест ДНК, генетическая экспертиза без сомнения сможет доказать, что Грета — моя дочь», — отметил шоумен.

17-летняя Грета Тунберг — шведская экологическая активистка. В 15 лет начала каждую пятницу вместо посещения уроков выходить к шведскому парламенту с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая строго следовать Парижскому климатическому соглашению. Действия Греты нашли последователей по всему миру, в то же время многие подвергают шведскую школьницу резкой критике за радикализм. Грета Тунберг уже стала символом, ее образ породил тысячи мемов.

48-летний Станислав Барецкий — российский музыкант и шоумен, в 2005–2008 годах выступал в группе «Ленинград», также является автором нескольких сольных альбомов. Нередко выступает с резонансными эпатажными заявлениями. Работает администратором в агентстве ритуальных услуг, утверждает, что чаще всего проводит время на кладбище (в молодости работал могильщиком). Не женат, живет с мамой в городе Ломоносов под Петербургом.

Ранее Барецкий отреагировал на предложение проверить телеведущую Ксению Собчак на возможную причастность к шпионской деятельности.