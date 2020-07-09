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Шоумен Барецкий предъявил «фотодоказательство», что Грета Тунберг его родная дочь

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Шоумен Барецкий предъявил «фотодоказательство», что Грета Тунберг якобы его родная дочь

Известный музыкант и шоумен Станислав Барецкий предъявил «фотодоказательство», по его словам, подтверждающее, что юная шведская экоактивистка Грета Тунберг является его родной дочерью.

Барецкий рассказал, что является настоящим отцом Греты Тунберг, в декабре прошлого года. По версии шоумена, Грета якобы плод его любви с некой девушкой, которая «работала по отелям», а затем уехала в Швецию. Новорожденную Грету легкомысленная мать будто бы отдала на воспитание, и приемные родители дали девочке свою фамилию. А в конце прошлого года бывшая возлюбленная Барецкого «призналась» шоумену, что Грета — их общая дочь, и музыкант этому безоговорочно верит.

Для поисков доказательств своего отцовства Барецкий пригласил адвоката Андрея Комиссарова, который, по словам музыканта, сумел организовать экспертизу портретного сходства предполагаемых дочери и отца. По словам Барецкого, положительный результат такой экспертизы будто бы дает основание требовать проведения ДНК-теста.

Шоумен Барецкий предъявил «фотодоказательство», что Грета Тунберг якобы его родная дочь

И вот Барецкий сообщил Федеральному агентству новостей, что ответ получен, и портретная экспертиза признала его «стопроцентное физиономическое совпадение» с Гретой.

«Теперь будем подавать на тест ДНК, генетическая экспертиза без сомнения сможет доказать, что Грета — моя дочь», — отметил шоумен.

Шоумен Барецкий предъявил «фотодоказательство», что Грета Тунберг якобы его родная дочь

17-летняя Грета Тунберг — шведская экологическая активистка. В 15 лет начала каждую пятницу вместо посещения уроков выходить к шведскому парламенту с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая строго следовать Парижскому климатическому соглашению. Действия Греты нашли последователей по всему миру, в то же время многие подвергают шведскую школьницу резкой критике за радикализм. Грета Тунберг уже стала символом, ее образ породил тысячи мемов.

Шоумен Барецкий предъявил «фотодоказательство», что Грета Тунберг якобы его родная дочь

48-летний Станислав Барецкий — российский музыкант и шоумен, в 2005–2008 годах выступал в группе «Ленинград», также является автором нескольких сольных альбомов. Нередко выступает с резонансными эпатажными заявлениями. Работает администратором в агентстве ритуальных услуг, утверждает, что чаще всего проводит время на кладбище (в молодости работал могильщиком). Не женат, живет с мамой в городе Ломоносов под Петербургом.

Шоумен Барецкий предъявил «фотодоказательство», что Грета Тунберг якобы его родная дочь

Ранее Барецкий отреагировал на предложение проверить телеведущую Ксению Собчак на возможную причастность к шпионской деятельности.

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