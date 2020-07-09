Харламов «отметил развод» вечеринкой с актрисами в караоке

Москва, 9 июля. Юморист Гарик «Бульдог» Харламов закатил большую вечеринку в караоке-клубе на Новом Арбате в Москве.

Один из самых популярных шоуменов России готовится к разводу с актрисой Кристиной Асмус. После расставания с женой Харламов решил погулять, как настоящий холостяк.

Он пригласил на вечеринку друзей и коллег после окончания одного из своих проектов. В заведении рассказали, что юморист часто приходит в караоке.

«В этот раз, когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу!» — рассказали в клубе.

Гости вместе с Харламовым веселились с 18.00 до четырех утра. Артист играл для друзей на гитаре и пел иностранные хиты. В компании было несколько симпатичных актрис, но домой Харламов, по всей вероятности, поехал один.

Ранее сообщалось, что юморист опубликовал в соцсетях фото после расставания с Асмус. Поклонники отметили, что он сильно похудел.

Подписчики жалеют Харламова и смеются над Асмус, которая увела его у первой жены. Теперь бумеранг вернулся к молодой актрисе.