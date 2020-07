Акция протеста или попытка госпереворота: кто стоит за беспорядками в Сербии

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась в масштабах, участниках, а также спонсорах массовых протестов в сербских городах.

Прошлой ночью города Сербии вновь захлестнула протестная волна, начавшаяся с событий 7 июля, о которых мы рассказывали ранее.

Главной ареной столкновений снова стала сербская столица: демонстранты начали собираться в 18 часов на площади перед Университетом Белграда. С первых минут протесты напоминали скорее погром, нежели мирную акцию, а около 19 часов появились и первые жертвы — удар по голове получил пришедший на площадь лидер оппозиционного Движения свободных граждан Сергей Трифунович.

Затем митингующие двинулись к зданию парламента Сербии, куда со всего города продолжали стекаться люди. На этот раз Народную Скупщину предусмотрительно оцепили силы правопорядка, — однако бунтовщики снесли металлическое ограждение и начали забрасывать кордон полиции подручными средствами.

Толпа, как и за день до этого, попыталась взять Скупщину штурмом, но встретила жесткий отпор со стороны силовиков. Провокаторы угрожали полицейским лопатами, забрасывали их камнями и кирпичами, выломанными из мостовой, а также файерами и коктейлями Молотова.

Примерно в 20.30 сербская жандармерия при поддержке конного отряда полиции отбросила протестующих от здания парламента на ближайшие улицы и выстроила кордон. Однако разъяренная толпа продолжила бить стекла зданий и поджигать мусорные контейнеры, рассеявшись по всему городу. Пик агрессии пришелся на период с 22.00 до 23.00, после чего в город была введена бронетехника, и полиция смогла разогнать демонстрантов, применив слезоточивый газ.

По предварительной информации, в ходе столкновений пострадало около 20 полицейских, при этом у половины из них серьезные увечья (одному сломали обе ноги). Один раз кордон полиции даже попытался протаранить таксист, но силовики его остановили, буквально накрыв машину своими телами. В результате инцидента один из полицейских госпитализирован с серьезными травмами.

На утро красивейшую столицу балканского государства было не узнать: разрушенные террасы кафе и ресторанов, вытоптанные клумбы, обугленные мусорные баки и горы мусора. Другие сербские города меньше пострадали от вандалов, однако их жителям ночью тоже было не до сна.

В Нови-Саде акция протеста также началась возле резиденции градоначальника и городского парламента. При этом митингующие смогли сформулировать свои требования, среди которых была не столько отмена комендантского часа (с введения которого все и началось), сколько отставка официальных лиц — главы полицейской службы Владимира Ребича, министра внутренних дел Небойши Стефановича и мэра Милоша Вучевича. Звучали также призывы к свержению президента Александра Вучича.

Лозунги и призывы быстро переросли в попытку поджога муниципального здания, били окна, в результате чего начались столкновения с полицией. Беспорядки были подавлены ближе к ночи.

Третья по масштабам акция протеста прошла в городе Ниш. Впрочем, в отличие от сербской столицы, она прошла без подстрекателей, и поэтому относительно мирно: были содраны плакаты Сербской прогрессивной партии и изуродован портрет президента Вучича. Полицейских заметно не было.

Беспорядки также дошли до Крагуеваца, где собралось около 1500 демонстрантов. Протестующие разбили несколько окон в Управлении полиции, однако серьезных столкновений с силами правопорядка также не последовало.

Призыв выйти на улицы города, как и позавчера, поступил от членов оппозиционного «Союза за Сербию» (Savez za Srbiju), который год назад организовал массовые беспорядки после поражения на парламентских выборах.

При этом несколько лидеров оппозиции ночью приняли непосредственное участие в акции (среди них Драган Джилас, Вук Еремич, Бошко Обрадович, Зоран Лутовац и Янко Веселинович).

Помимо радикалов и представителей общественного движения «1 из 5 миллионов», которое организовало беспорядки в Белграде в конце 2018 года, в нынешних протестах также были замечены наемники Blackwater — одной из крупных американских ЧВК, которая в 2014 году занималась подрывной деятельностью на Украине, а впоследствии принимала участие в военном конфликте с ДНР.

Местные жители сообщают, что вчера в Белграде даже были слышны призывы, подозрительно напоминающие лозунги Майдана («Кто не скачет — тот Вучич! В отставку!»)

Протестным движением в Белграде дирижирует не оппозиция, а совсем иные силы. Об этом президент Сербии заявил в ходе пресс-конференции, объявив, что обнаружен иностранный фактор в организации массовых беспорядков в Белграде.

Действительно, хаос в сербской столице напоминает скорее попытку госпереворота, нежели протест граждан, недовольных мерами борьбы с коронавируcом. Глава МВД Cербии Небойша Стефанович и министр обороны Александр Вулин прокомментировали происходящее в Белграде как «попытку захватить власть» и «начать гражданскую войну».

Именно применение подобных технологий позволило 20 лет назад свергнуть правительство Югославии в ходе так называемой «бульдозерной» революции.

Известно, что еще с 1998 года США оказывали поддержку сепаратистам в Черногории и правой оппозиции в Сербии посредством финансирования через НПО. Так, летом 2000 года в Будапеште было открыто специальное бюро для помощи оппозиционным партиям Югославии. Среди его сотрудников специалисты по психологической борьбе c опытом работы в организации «стихийных» массовых протестов. В Болгарии финансируемая Западом Политическая академия Центральной и Юго-Восточной Европы также учредила программу для подготовки «кадров», а Балканская академия старших репортеров предоставляла финансовую, техническую и «экспертную» помощь оппозиционным СМИ.

Сегодня таким каналом является N1 — эксклюзивный партнер CNN, который в 2014 году был создан американскими специалистами для работы на Балканах. Именно его сотрудники активно освещают протесты в Белграде, при этом выбирая «лучшие» ракурсы для кадров, на которых полицейские жестоко избивают «мирных» демонстрантов, и не упускают возможности провести параллель с нашумевшим Black Lives Matter.

