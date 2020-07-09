Акция протеста или попытка госпереворота: кто стоит за беспорядками в Сербии

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась в масштабах, участниках, а также спонсорах массовых протестов в сербских городах.

Прошлой ночью города Сербии вновь захлестнула протестная волна, начавшаяся с событий 7 июля, о которых мы рассказывали ранее.

Главной ареной столкновений снова стала сербская столица: демонстранты начали собираться в 18 часов на площади перед Университетом Белграда. С первых минут протесты напоминали скорее погром, нежели мирную акцию, а около 19 часов появились и первые жертвы — удар по голове получил пришедший на площадь лидер оппозиционного Движения свободных граждан Сергей Трифунович.

Затем митингующие двинулись к зданию парламента Сербии, куда со всего города продолжали стекаться люди. На этот раз Народную Скупщину предусмотрительно оцепили силы правопорядка, — однако бунтовщики снесли металлическое ограждение и начали забрасывать кордон полиции подручными средствами.

Толпа, как и за день до этого, попыталась взять Скупщину штурмом, но встретила жесткий отпор со стороны силовиков. Провокаторы угрожали полицейским лопатами, забрасывали их камнями и кирпичами, выломанными из мостовой, а также файерами и коктейлями Молотова.

Примерно в 20.30 сербская жандармерия при поддержке конного отряда полиции отбросила протестующих от здания парламента на ближайшие улицы и выстроила кордон. Однако разъяренная толпа продолжила бить стекла зданий и поджигать мусорные контейнеры, рассеявшись по всему городу. Пик агрессии пришелся на период с 22.00 до 23.00, после чего в город была введена бронетехника, и полиция смогла разогнать демонстрантов, применив слезоточивый газ.

По предварительной информации, в ходе столкновений пострадало около 20 полицейских, при этом у половины из них серьезные увечья (одному сломали обе ноги). Один раз кордон полиции даже попытался протаранить таксист, но силовики его остановили, буквально накрыв машину своими телами. В результате инцидента один из полицейских госпитализирован с серьезными травмами.

На утро красивейшую столицу балканского государства было не узнать: разрушенные террасы кафе и ресторанов, вытоптанные клумбы, обугленные мусорные баки и горы мусора. Другие сербские города меньше пострадали от вандалов, однако их жителям ночью тоже было не до сна.

В Нови-Саде акция протеста также началась возле резиденции градоначальника и городского парламента. При этом митингующие смогли сформулировать свои требования, среди которых была не столько отмена комендантского часа (с введения которого все и началось), сколько отставка официальных лиц — главы полицейской службы Владимира Ребича, министра внутренних дел Небойши Стефановича и мэра Милоша Вучевича. Звучали также призывы к свержению президента Александра Вучича.

Лозунги и призывы быстро переросли в попытку поджога муниципального здания, били окна, в результате чего начались столкновения с полицией. Беспорядки были подавлены ближе к ночи.

???????????? - Des manifestants ont attaqué la mairie de la ville de NoviSad en Serbie . Les manifestations contre le couvre feu et le gouvernement se propagent dans le pays pour cette deuxième soirée . #Serbiaprotest pic.twitter.com/V79YaMMfqS — Rachid Lamor (@lamor_rachid) July 9, 2020

Третья по масштабам акция протеста прошла в городе Ниш. Впрочем, в отличие от сербской столицы, она прошла без подстрекателей, и поэтому относительно мирно: были содраны плакаты Сербской прогрессивной партии и изуродован портрет президента Вучича. Полицейских заметно не было.

Беспорядки также дошли до Крагуеваца, где собралось около 1500 демонстрантов. Протестующие разбили несколько окон в Управлении полиции, однако серьезных столкновений с силами правопорядка также не последовало.

И снова Майдан

Призыв выйти на улицы города, как и позавчера, поступил от членов оппозиционного «Союза за Сербию» (Savez za Srbiju), который год назад организовал массовые беспорядки после поражения на парламентских выборах.

При этом несколько лидеров оппозиции ночью приняли непосредственное участие в акции (среди них Драган Джилас, Вук Еремич, Бошко Обрадович, Зоран Лутовац и Янко Веселинович).

Помимо радикалов и представителей общественного движения «1 из 5 миллионов», которое организовало беспорядки в Белграде в конце 2018 года, в нынешних протестах также были замечены наемники Blackwater — одной из крупных американских ЧВК, которая в 2014 году занималась подрывной деятельностью на Украине, а впоследствии принимала участие в военном конфликте с ДНР.

Местные жители сообщают, что вчера в Белграде даже были слышны призывы, подозрительно напоминающие лозунги Майдана («Кто не скачет — тот Вучич! В отставку!»)

«Мягкая сила» и «цветные» революции

Протестным движением в Белграде дирижирует не оппозиция, а совсем иные силы. Об этом президент Сербии заявил в ходе пресс-конференции, объявив, что обнаружен иностранный фактор в организации массовых беспорядков в Белграде.

«Пришлось подключиться и службе безопасности, поскольку позднее было установлено, что к организации были причастны и иностранные службы», — сказал он.

Действительно, хаос в сербской столице напоминает скорее попытку госпереворота, нежели протест граждан, недовольных мерами борьбы с коронавируcом. Глава МВД Cербии Небойша Стефанович и министр обороны Александр Вулин прокомментировали происходящее в Белграде как «попытку захватить власть» и «начать гражданскую войну».

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"It is clear that we have a situation that can be described as bare violence," Interior Minister Nebojsa Stefanovic said — B92.net in English (@b92english) July 8, 2020

Именно применение подобных технологий позволило 20 лет назад свергнуть правительство Югославии в ходе так называемой «бульдозерной» революции.

Известно, что еще с 1998 года США оказывали поддержку сепаратистам в Черногории и правой оппозиции в Сербии посредством финансирования через НПО. Так, летом 2000 года в Будапеште было открыто специальное бюро для помощи оппозиционным партиям Югославии. Среди его сотрудников специалисты по психологической борьбе c опытом работы в организации «стихийных» массовых протестов. В Болгарии финансируемая Западом Политическая академия Центральной и Юго-Восточной Европы также учредила программу для подготовки «кадров», а Балканская академия старших репортеров предоставляла финансовую, техническую и «экспертную» помощь оппозиционным СМИ.

Сегодня таким каналом является N1 — эксклюзивный партнер CNN, который в 2014 году был создан американскими специалистами для работы на Балканах. Именно его сотрудники активно освещают протесты в Белграде, при этом выбирая «лучшие» ракурсы для кадров, на которых полицейские жестоко избивают «мирных» демонстрантов, и не упускают возможности провести параллель с нашумевшим Black Lives Matter.

To new Serbian followers: we can see that Serbian events don’t get coverage anywhere, and if so, very limited. We’re here to publish whatever is going on, shoot us a message if there are any events you’d like shared. - @ASB_Breaking #Serbia — AS-Source News (@ASB_Breaking) July 8, 2020

Спонсоры и дирижеры

Средства на подготовку свержения Слободана Милошевича направлялись через Институт «Открытое общество» (более известный как Фонд Джорджа Сороса) и Национальный фонд демократии, а также организацию SEED (Support for East European Democracy — «Поддержка Демократии в Восточной Европе»).

Также в Белграде было открыто отделение Национальной демократической организация (NDI), которая к 1999 году обучила свыше 900 активистов. К подготовке государственного переворота был привлечен и Международный республиканский институт (IRI), который работал со студенческим движением «Отпор» — именно оно впоследствии сыграло решающую роль в свержении режима. Оригинальностью американцы не отличались, и символом движения стал кулак, используемый впоследствии во всех «цветных» революциях.

В 2000 году «Отпор» преобразовали из «студенческого» в «народное» движение — он стал структурой, через которую западные спецслужбы вели работу с правыми организациями, а его координаторов регулярно приглашали на консультации к политтехнологам ЦРУ в посольства Болгарии и Румынии. Лозунги, листовки и другие материалы оппозиции редактировались специалистами ведущих рекламных агентств Сербии, которые также получали финансирование из-за границы.

События развивались стремительно: когда «Отпор» начал митинг в Белграде, людей также привозили из регионов. Оппозиция предъявила ультиматум Милошевичу с требованием добровольной отставки, но он его не принял. Попытки правительства разогнать демонстрантов не удались — силовые структуры вышли из-под контроля главы государства. Собравшаяся толпа силой ворвалась сначала в здание Скупщины, а затем на Радио и Телевидение Сербии.

«Наши действия были спланированы заранее, а цель была вполне ясна — захватить контроль над главными учреждениями режима, включая парламент и телевещание», — заявил позже возглавивший штурм Велимир Илич.

В городе начался хаос: демонстранты переворачивали и поджигали полицейские машины и избивали людей на улицах, вандалы крушили все на своем пути. Официально жертвами «бархатной» революции в Югославии, организованной не без помощи американских НПО, стали два человека, около 30 человек были ранены. Свержение власти «ненасильственным» путем удалось, в стране воцарилась «демократия».

«Тирания» как способ выжить

Сегодня зарубежные неправительственные организации, участвующие в свержении власти Югославии в 2000 году, все еще присутствуют на пост-югославском пространстве и, продвигая «демократические ценности», все так же занимаются пропагандой и подрывной деятельностью.

Среди них знаменитая Freedom house, которая буквально в мае этого года сделала громкое заявление о том, что Сербия «перестала быть демократической страной» (и надо срочно что-то с этим делать). При этом главной проблемой «борцы за демократию» посчитали то, что оппозиция «не имеет доступа к управлению государством».

Отдельно стоит упомянуть также CEAS — Сenter for Euro-Atlantic Studies («Центр Евроатлантических Исследований»), деятельность которого направлена на «уменьшение прочной пророссийской и антиевропейской риторики» в сербском обществе. С актуальными проектами данной организации, а также объемами выделенного на их реализацию финансирования можно ознакомиться здесь.

Протесты, охватившие Белград, возникли далеко не стихийно, а повторное введение карантинных мер в связи со вспышкой COVID-19 стало лишь поводом вывести на улицу людей, которые боятся, что данные меры приведут к сокращению доходов, рабочих мест и затяжному экономическому спаду.

Истинные дирижеры деструктивных процессов, целью которых является дестабилизация ситуации в стране и подрыв доверия граждан к правящей элите, остаются за кулисами. И есть лишь один способ не позволить им в очередной раз повергнуть Балканы в хаос и не допустить братоубийственную гражданскую войну — пресекать подобные попытки переворота на корню.