Эксперт рассказал, какие две проблемы могут помешать открытию международного авиасообщения

Москва, 9 июля. Бюрократия и проблема пересадок могут помешать открытию международного авиасообщения, считает авиаэксперт Дмитрий Адамидов.

Он отметил, что решение властей возобновить авиасообщение в два этапа вполне оправдано, поскольку не все страны одинаково справляются с эпидемией. Такой подход, по его мнению, сможет минимизировать риск новой вспышки коронавируса.

Адамидов назвал неожиданные проблемы, которые появятся при возобновлении международного авиасообщения. В первую очередь речь идет о бюрократии — придется договариваться с каждой взятой страной об условиях перевозок.

«Ведь нам важно не только принимать чьих-то туристов, но и отправлять россиян за границу — по делам, к родственникам, на отдых. Вся процедура согласований занимает определенное время и не так проста, как кажется обывателю», — сказал эксперт в интервью «Экономике сегодня».

Кроме того, придется пересмотреть правила перевозки пассажиров. По словам эксперта, нельзя обойтись только изменением температуры на входе в аэропорт.

«Требовать «шахматной» рассадки пассажиров через одно кресло в самолете и пересматривать требования к дезинфекции. Это очень дорого и экономически неоправданно», — добавил он.

По мнению авиаэксперта, все авиарейсы или подавляющая их часть удастся восстановить только концу года.