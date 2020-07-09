МИД РФ предупредил Британию об ответе на новые санкции по «делу Магнитского»

Москва, 9 июля. Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры на санкции Британии по «делу Магнитского». Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лондон ранее опубликовал свой «список Магнитского», в который вошел, например, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Захарова назвала такой недружественный шаг попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела России.

Дипломат подчеркнула, что политически ангажированное решение негативно повлияет на отношения Москвы и Лондона, которым Британия и без того нанесла серьезный ущерб.

«Призываем Лондон отказаться от языка безосновательных обвинений, выбрав путь цивилизованного диалога об имеющихся проблемах и озабоченностях», — заключила Захарова.

Напомним, что юриста Сергея Магнитского правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. В мае 2018 года в Великобритании вступил в силу закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского», позволяющей Лондону вводить ограничения в отношении тех, кто якобы нарушает права человека.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ранее назвал новые британские санкции против РФ «выкриками из Лондона».