Эксперты оценили вероятность распада США

В 1776 году посредством объединения 13 британских колоний, объявивших о своей независимости, были образованы Соединенные Штаты Америки. За всю свою историю страна пережила не один экономический и политический кризис. Многие социологи и политологи уже не раз предрекали государству распад. Наиболее примечательным в этом плане является прогноз норвежского ученого Йохана Галтунга, который еще в 2000 году назвал фундаментальные причины распада США. Массовые беспорядки на улицах американских городов из-за противоречий в обществе в настоящее время свидетельствуют о точности предсказаний Галтунга. При этом именно он предсказал распад СССР и падение Берлинской стены. Некогда американский политолог Збигнев Бзежинский высказал мнение, что крах любой империи неизбежен из-за «самоубийственных действий ее лидеров».

Когда распадутся США и на какие фрагменты? Возникнут ли в стране отдельные штаты с чернокожим населением? Будут ли участвовать реднеки в защите американских ценностей с оружием в руках? Какая судьба ждет фрагменты США? На эти и другие вопросы попытались ответить приглашенные гости онлайн-эфира под названием «Когда и на какие фрагменты распадутся США?» В мероприятии приняли участие журналисты, политологи, экономисты и социологи. Событие прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Федеральное агентство новостей подготовило обзор дискуссии.

Распад США: мифы и реальность

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров утверждает, что дискуссия о распаде США не является чем-то новым и идет с момента образования государства. По его словам, существует большое количество научных подходов, рассказывающих об особенностях развала страны. Так, к примеру, позиция математика и философа Йохана Галтунга заключается в том, что распадутся не сами США, а американская империя. Изначально ученый рассчитывал на такой сценарий в 2025 году, но 43-й президент США Джордж Буш ускорил этот процесс.

«У него [Галтунга] есть несколько показателей [предпосылок развала США], в числе которых экономические противоречия между США и другими странами. Кроме того, у Вашингтона есть проблемы в отношениях с государствами, которым США навязывают свою идеологию, и с НАТО. Получается, что в числе причин распада страны присутствуют экономические, социологические и другие составляющие», — сказал Петров.

Как полагает доктор исторических наук, предсказания Галтунга, построенные на математических моделях, вряд ли могут сбыться. Он же пишет, что экономические отношения Пекина и Вашингтона ухудшаются, а выигрывает от этого Китай. Однако последняя пресс-конференция президента США Дональда Трампа показала, что из-за плохих отношений с Китаем американская экономика не страдает, говорит эксперт.

Петров обращает внимание, что нынешняя ситуация внутри страны является очень серьезной из-за волнений, возникших на фоне расовых противоречий. США не переживали такого с момента выступлений борца за свободу чернокожего населения Мартина Лютера Кинга в 1960-х гг. Как замечает историк, даже события в Лос-Анджелесе в 1992 году, когда произошли массовые беспорядки из-за оправдательного приговора четверым белым полицейским, избившим чернокожего Родни Кинга, не сравнятся с нынешними протестами.

«Уникальность ситуации сейчас состоит в том, что объявлена война памятнику. Сейчас это очень удобный способ заявить о себе. В США ведут войну с колониальным прошлым, когда оно используется для решения проблем настоящего. Такой способ используют политики, в том числе Демократическая партия США», — отметил Петров.

На фоне массовых беспорядков, зачинщиками которых являются афроамериканцы, и неспособности американских властей решить эти проблемы вряд ли население таких штатов, как Техас и Калифорния, пожелает выхода из состава США.

«Конечно, есть горячие головы, которые об этом заявляют. При этом Калифорния и Техас — самодостаточные государственные образования, которые обладают мощнейшими экономиками, и они даже смогут выжить вне США. Но принцип федерализма в стране является основополагающим. Суть США в единстве. Никто из экстремистов не стремится что-то сделать», — поведал Петров.

Историк напомнил, что в каждом американском штате есть своя конституция. Одни из главных ее принципов — федерализм и система сдержек и противовесов.

«Это все позволяет политической системе США сохранять гибкость на протяжении 200-летней истории», — пояснил Петров.

Говоря о распаде США, член Общественной палаты России Мария Бутина подчеркнула, что это может быть как фантазией, так и реальностью.

«Раз в США протесты идут так долго, то ясное дело, что их кто-то спонсирует. К примеру, демократы хотят, чтобы протесты продолжались. Можно также обратить внимание на деятельность мэра Нью-Йорка. Он старается выпустить из СИЗО протестующих, чтобы они и дальше бунтовали. Эта политика явно ведется против Трампа, идет попытка продемонстрировать, что он не выполняет обещания», — пояснила Бутина.

Кто составит конкуренцию афроамериканцам?

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян напомнил, что еще в 1980-е годы вопрос о распаде СССР тоже «выглядел наивно».

«Однако страна распалась на части за несколько дней, хотя тогда не было пандемии и убийств со стороны милиции (по аналогии с США), — рассказывает эксперт. — Сейчас идея о распаде США звучит неправдоподобно. Тем не менее в нынешней ситуации при некомпетентности и дилетантизме власти это возможно. В СССР было 15 республик, а в США 51 штат, вот на них и может распасться страна».

Вдобавок к этому, Ордуханян обратил внимание, что в США очень большая разница между штатами.

«Если вы переезжаете даже между соседними штатами, то вы каждый раз попадете в другую страну. Если сравнить Коннектикут и Массачусетс с Нью-Йорком, а они находятся недалеко от друг друга, то даже там можно увидеть разницу: разные ограничения скорости, другая форма полиции и номерные знаки. А когда вы попадаете в южные штаты, возникает ощущение, что там вообще говорят на другом языке», — объяснил политолог.

Что касается протестов из-за расовых проблем в США, то в данной ситуации претензии от черных к американскому обществу очень скромные, полагает американист. В беспорядках участвуют афроамериканцы, живущие в крупных городах страны. Но даже не проблема с чернокожими может стоять в США на первом месте, а испаноязычное население страны. Так, в Калифорнии из 40 млн человек более половины говорит на испанском языке.

«Испанцы часто используют термин «перезавоевание». Он означает, что в свое время они отвоевали обратно свою страну, которая была оккупирована. Сейчас об этом часто говорят среди испаноязычной элиты. Испанцы на общем уровне дискриминировались в США повсеместно», — заявил Ордуханян.

По словам политолога, испаноязычное население стало меньшинством номер один в стране. Так, чернокожего населения в США около 13%, а 17% — это испанцы. Белое население составляет примерно 60%. Тем не менее угроза со стороны афроамериканцев есть.

«Негритянское население будет захватывать крупные города, потому что они там живут. Бостон считается самым «белым» городом. В этом мегаполисе сосредоточено 65% черного населения, а в Вашингтоне и Филадельфии — 95%. 30 млн черных сконцентрированы в городах, а это питательная почва для взрыва», — спрогнозировал Ордуханян.

Американская мечта

Креативный директор Медиагруппы «Патриот» Артемий Галицын напомнил, что многие россияне мечтали уехать на ПМЖ в США посредством получения гринкарты. Сейчас, по словам политолога-американиста и диссидента-реэмигранта Сергея Михеева, таких желающих уже не так много.

«Миф американской мечты умирает во многих развитых странах, в том числе в России и Европе, но продолжает жить в развивающихся странах, потому что там уровень жизни намного ниже. Уже даже большинство китайских студентов в США не горит желанием там работать. Многие предпочитают вернуться на родину», — отметил Михеев.

Политолог признался, что сам приехал в США, ненавидя тоталитарный режим. Михеев очень желал, чтобы в России укрепилась демократия.