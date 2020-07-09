Затулин ответил Невзорову на слова о россиянках, готовых променять Айя-Софию на пару турок

Заявление публициста Александра Невзорова о россиянках, «готовых променять десять Айя-Софий» на «пару веселых турок», не отражает настроения всего общества. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что не видит в Петербурге людей, «рыдающих и рвущих на себя одежды» из-за возможной смены статуса собора Святой Софии, который сейчас является музеем, на мечеть.

«Слово «Турция» по-прежнему у дам ассоциируется только с тоской по смуглым турецким пенетраторам, с кучами еды на шведском столе. И любая, вероятно, из россиянок, променяла бы 10 таки Айя-Софий на пару шезлонгов первой береговой линии и парочку веселых турок в качестве компаньонов», — заявил Александр Невзоров в эфире радиостанции.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отреагировал на заявление публициста.

«Хочу отметить, что в нашей общественной жизни попадаются люди-животные вроде Александра Невзорова, который только что дал интервью «Эху Москвы». Он так любит коней, что сам, по-моему, уже потерял свои человеческие черты. Сегодня он разглагольствовал на тему, что не видит на площадях Петербурга людей, которые рвут на себе волосы от того, что Святая София становится мечетью. Зато он восхваляет тех наших дам, которые мечтают о шезлонгах на курортах Турции и в этом видят смысл жизни. Это животная реакция человека, который поставил своей целью сомневаться во всем, что он когда-то утверждал или с чем он когда-то ассоциировался — может быть, и зря — в общественном мнении. Я хочу отметить, что подобного рода настроения и подобного рода наблюдения свойственны многим фанфаронам и самовлюбленным типам, которые, сделав какую-нибудь гадость и не встречая немедленной реакции, думают: «А что, можно все списать», — сказал Константин Затулин в комментарии ФАН.

Парламентарий считает, что заявления Невзорова не отражают мнения всех россиян касательно событий вокруг собора Святой Софии.

«Для мыслящей части нашего общества, которая сыта не одними только шезлонгами, на самом деле это — очень важный звонок. И для православной общественности, которая (несмотря на все усилия Невзорова) существует в нашей стране, то, что сейчас делает Турция — тоже очень важная характеристика», — сказал Константин Затулин.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Государственный совет Турции якобы единогласно проголосовал за изменение статуса собора Святой Софии (Айя-София) на мечеть. Константин Затулин отметил, что считает это событие «печальным, но предсказуемым», так как руководство Турции уже давно обозначило свою позицию по этой ситуации.

«Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган не оставил сомнений в том, что он к этому стремится. Свое заявление по этому поводу я сделал еще 3 июля, сказав, что власти Турции сегодня совершают очень серьезную ошибку. Я бы мог выразиться и резче. Они совершают очень неумную попытку <…> вернуть нас в Средневековье и вновь заставить пережить ужас погрома тысячелетней византийской цивилизации, в результате которого архитектурный шедевр столетиями использовался как доказательство торжества над побежденными, став из христианского храма мусульманской мечетью. Конечно, это обостряет отношения между приверженцами этих религий», — сказал депутат.

По мнению парламентария, Анкара специально растягивает процесс решения дальнейшей судьбы музея Святой Софии. Цель у этого одна — прощупать реакцию международного сообщества.

«Сегодняшнее заявление — очередной вброс, чтобы проанализировать реакцию в разных странах на объявленное уже изменение статуса Святой Софии. Такое впечатление, что хвост у кошки турецкие власти режут по частям, чтобы больнее было. Поэтому каждый день приносит все новые заявления. Такая растянутая во времени процедура: решение Национального собрания, Государственного совета… Я думаю, это сделано именно для того, чтобы спровоцировать реакцию на возвращение Святой Софии статуса мечети и изъятие статуса музея. Это сделано сознательно», — считает Константин Затулин.

Депутат напомнил, что Госдума обращалась к Национальному собранию Турции с призывом повлиять на власти при обсуждении изменения статуса Святой Софии. Против превращения музея в мечеть выступал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затулин считает, что смена статуса Святой Софии может иметь последствия и для российско-турецких отношений.

«Это будет иметь последствия в самых разных вопросах проведения политики. Это значит, что порох нам придется держать сухим, что нам надо будет делать выводы. Это значит, что мы не должны поощрять избыточный туризм в Турцию или, допустим, возвращение мусульманских колледжей в нашей стране под духовное кураторство проповедников из Турции. Значит, что на Кавказе и в Крыму, которые веками были объектами соперничества между Россией и Турцией, нам совсем не нужно привечать турецкие фирмы. Вот что это значит», — резюмировал Константин Затулин.

Напомним, дискуссия о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть развернулась в Турции в мае 2020 года. Как сообщали СМИ, в годовщину падения Константинополя в храме состоялось чтение Корана. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил проработать вопрос о возвращении зданию статуса мечети.

Собор Святой Софии в Стамбуле включен в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.