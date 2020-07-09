Политолог оценил сговор Порошенко со спецслужбами ради силового свержения Зеленского

Украинцы стали свидетелями того, что экс-президент Петр Порошенко легко избегает наказание за выдвинутые против него уголовные дела. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Организация переворота

Бывший президент Украины Петр Порошенко в сговоре со спецслужбами готовит осенью 2020 года государственный переворот. Об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

По его словам, Порошенко при поддержке кураторов из Демократической партии США сильно влияет на кадровую политику на Украине и «может расставлять своих людей на ключевые посты». Например, депутат напомнил, что главой Службы внешней разведки Украины стал Валерий Кондратюк, который принимал участие в планировании терактов и диверсий против мирных жителей.

«Службы внешней разведки — это структура, которая может быть использована для организации терактов, диверсий и провокаций против граждан Украины осенью этого года с целью посеять хаос и сместить с поста законно избранного президента Владимира Зеленского», — сказал Деркач.

Порошенко на поводке

Как отметил Артем Журко, Порошенко всячески пытался выставить себя независимой персоной. Но с каждой рассекреченной записью становится очевидно, что судьба государства явно не была в его руках.

«По сути, вся мощь Порошенко на данный момент заключена исключительно в его деньгах. Отсюда и следуют накрученные рейтинги его политической силы от купленных социологических служб, пиар на его медиаресурсах, митинги его сторонников. Хотя даже сторонников в последнее время становится все меньше, да и те собираются исключительно организованно. Судя по всему, тоже за деньги. С другой стороны, даже преданные Порошенко политические консультанты давно перебежали в стан команды Зеленского, очевидно, понимая, что перспектив у Порошенко не так уж и много и ограничены они размером его кошелька», — пояснил Артем Журко.

Тем не менее, заметил Журко, общественность становится свидетелем того, что, несмотря на обилие уголовных дел, открытых против Порошенко, сам он с легкостью избегает наказания. В пример эксперт привел дело о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. В этом деле не была избрана даже мера пресечения.

«При этом внимание со стороны правосудия приковано не к самым резонансным делам против Порошенко. Об уголовном деле по поводу государственной измены после обнародования первых пленок с Джо Байденом в информационном пространстве Украины, например, не слышно вообще. Во всей этой истории рисуется картина, где резко теряющая рейтинги команда Зеленского использует для поддержки собственной популярности фигуру Порошенко. Экс-президент используется в качестве мальчика для битья. При этом его держат на поводке под определенные гарантии неприкосновенности», — добавил Журко.

Силовое свержение

Перед предстоящими местными выборами политтехнологи команды Зеленского выбрали тактику «или мы, или возврат во времена Порошенко». Это, судя по всему, и будет преподноситься избирателю на предстоящей избирательной кампании, считает эксперт.

«Серьезных проблем Порошенко предоставить действующей власти не может, если, конечно же, не воспринимать всерьез версии о будущем силовом свержении Зеленского. Поэтому и ожидать реальных действий по посадке самого Порошенко в ближайшее время не стоит. Заняться всерьез Порошенко придется только в случае, если рейтинги команды Зеленского опустятся ниже допустимых значений. Возможно, только тогда команда Зеленского будет вынуждена исполнить свое предвыборное обещание», — заключил Артем Журко.

Ранее ФАН приводил мнение, что США хотят использовать Петра Порошенко для свержения Владимира Зеленского. Если в 2014 году в США была поставлена задача оторвать Украину от России, то сейчас перед американцами стоит еще более важная миссия — не допустить тесного сотрудничества Украины и Китая.