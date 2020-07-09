Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Аксенов отреагировал на слухи о возможной причастности Порошенко к диверсиям в Крыму

797
0 Оставить комментарий

Аксенов отреагировал на слухи о возможной причастности Порошенко к диверсиям в Крыму Симферополь, 9 июля. Аудиозапись разговора якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-главы Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму доказывает, что терроризм стал частью госполитики Киева вне зависимости от того, кто находится у власти. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Украинские СМИ опубликовали запись телефонного разговора экс-президента Украины Порошенко и бывшего вице-президента США Байдена, из которой следует, что Порошенко подтвердил причастность украинских военных к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года… Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Аксенов добавил, что этим же объясняются истинные причины отказа Киева от сотрудничества с Москвой по борьбе с терроризмом — «не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется».

Глава региона также напомнил, как в 2016 году США в лице на тот момент своего посла на Украине Джеффри Пайетта заявили, что не видели никаких доказательств подготовки Киева к террористическим провокациям в Крыму. Он отметил, что запись доказывает обратное.

«Хочу еще раз подчеркнуть: наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан», — резюмировал глава Крыма.

Ранее в эфире «Союза блогеров Украины» можно было прослушать аудиозапись, на которой якобы Байден критикует Порошенко за намерения «взорвать Крым», сообщает Infox.ru. Звуковой файл предоставил украинский депутат Андрей Деркач.

Аксенов отреагировал на слухи о возможной причастности Порошенко к диверсиям в Крыму Он заявил, что в 2016 году российские спецслужбы якобы задержали сотрудников спецслужб Украины, которые планировали взорвать технологическую дамбу озера Севаш, заминировав на ней дорогу и ЛЭП. Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, заявил, что Киев осуждает терроризм во всех проявлениях и отвергает проведение террористических атак в отношении Крыма. Байден на пленке утверждал, что нужно действовать дипломатическими методами, а не военными.

В ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянск в Крыму обнаружили группу диверсантов, во время задержания которой погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения были найдены взрывные устройства и оружие спецподразделений ВС Украины.

Новости партнеров

Источник: «ВКонтакте»
Новости партнеров