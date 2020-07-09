Симферополь, 9 июля. Аудиозапись разговора якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-главы Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму доказывает, что терроризм стал частью госполитики Киева вне зависимости от того, кто находится у власти. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Украинские СМИ опубликовали запись телефонного разговора экс-президента Украины Порошенко и бывшего вице-президента США Байдена, из которой следует, что Порошенко подтвердил причастность украинских военных к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года… Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Аксенов добавил, что этим же объясняются истинные причины отказа Киева от сотрудничества с Москвой по борьбе с терроризмом — «не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется».

Глава региона также напомнил, как в 2016 году США в лице на тот момент своего посла на Украине Джеффри Пайетта заявили, что не видели никаких доказательств подготовки Киева к террористическим провокациям в Крыму. Он отметил, что запись доказывает обратное.

«Хочу еще раз подчеркнуть: наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан», — резюмировал глава Крыма.

Ранее в эфире «Союза блогеров Украины» можно было прослушать аудиозапись, на которой якобы Байден критикует Порошенко за намерения «взорвать Крым», сообщает Infox.ru. Звуковой файл предоставил украинский депутат Андрей Деркач.

Он заявил, что в 2016 году российские спецслужбы якобы задержали сотрудников спецслужб Украины, которые планировали взорвать технологическую дамбу озера Севаш, заминировав на ней дорогу и ЛЭП. Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, заявил, что Киев осуждает терроризм во всех проявлениях и отвергает проведение террористических атак в отношении Крыма. Байден на пленке утверждал, что нужно действовать дипломатическими методами, а не военными.

В ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянск в Крыму обнаружили группу диверсантов, во время задержания которой погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения были найдены взрывные устройства и оружие спецподразделений ВС Украины.