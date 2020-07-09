Стало известно о многомиллионных долгах российских звезд по ипотеке

Москва, 9 июля. Представители российского шоу-бизнеса зачастую покупают дорогостоящую невидимость в кредит. Журналистам удалось выяснить, на ком из звезд висит многомиллионная ипотека.

Как пишет Kp.ru, большинство знаменитостей берет деньги в банках на длительный срок. Актер театра и кино Сергей Безруков выбрал для семьи квартиру в престижном районе Москвы, неподалеку от школы, куда пойдет его дочь. Он сообщил, что ему предстоит выплачивать деньги за квартиру еще в течение 20 лет.

На такой же срок оформила ипотеку звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. Сейчас актриса снимает жилье, а ее новая квартира стоимостью в 34 млн рублей ремонтируется.

Звезда «Мажора» Павел Прилучный уже во второй раз берет кредит на недвижимость. Первую ипотеку артист погасил, а теперь ему предстоит выплачивать деньги за загородный дом в элитном поселке Трувиль в Подмосковье.

Брали ипотеку на свой дом хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея, их особняк стоит более 50 млн рублей. Так как теперь звезды расстались, новое жилье им придется делить в суде как совместно нажитое имущество.

Ипотека также висит на певице Анне Седаковой, юмористе Александре Незлобине и певце Сергее Лазареве.