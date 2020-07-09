Эксперт оценил перспективы нового сервиса SberPay от Сбербанка

Москва, 9 июля. Новая система бесконтактных платежей SberPay от Сбербанка не должна вызвать неудобств, однако трудности с сервисом могут возникнуть у владельцев смартфонов Apple. Об этом рассказал председатель совета ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы» Виктор Достов.

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила, что организация запустила систему, которая позволит бесконтактно оплачивать покупки в магазинах с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Также сервисом можно пользоваться во время шопинга в интернет-магазинах. Пока SberPay доступен для владельцев карт VISA и обладателей смартфонов на операционной системе Android, поддерживающих технологию беспроводной передачи данных (NFC).

Достов пояснил, что в SberPay не присутствует промежуточное звено, которое есть в привычных бесконтактных системах. Так как сервис привязан напрямую к счету в Сбербанке, кредитной организации не придется ни с кем делиться комиссией с платежей.

«Здесь Сбербанк замыкает систему на себя, и все деньги остаются у него. Это мелочь, но в их гигантских объемах она станет гигантской величиной», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Достова, сейчас новый сервис может работать только с терминалами Сбербанка. Что касается смартфонов Apple, то они отличаются приватной системой, которая никого не пускает в свои NFC-платежи. Android же позволяет осуществлять платежи сторонним провайдерам.

«Пока Apple не откроет свою «внутреннюю песочницу», это ограничение сохранится», — рассказал Достов о перспективах развития SberPay.

Ранее журналист Александр Плющев раскрыл способ избежать комиссии при переводе в Сбербанке. Он рекомендовал пользоваться системой быстрых платежей.