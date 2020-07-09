ВМС Украины превратились в «боевую немощь», несмотря на план войны с Россией

Несмотря на бравурные заявления украинского военно-политического руководства, деградация военно-морских сил Украины продолжается. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший текущее состояние ВМСУ.

Неижпаповские потрясания

В минувшее воскресенье на «незалежной» в очередной раз шумно отметили День флота Украины. Ну, как флота? Того, что от него осталось после двадцатилетней эпопеи «дерибана», разворовывания, списания, отправки в лом и продажи за бесценок вымпелов, доставшихся Киеву при разделе Черноморского флота после распада СССР.

Конечно, нам могут возразить — мол, «остатки сладки». Но вся интрига этого словосочетания с грохотом разбивается о выводы аналитиков.

«Украина находится в самом невыгодном положении, если речь заходит о военно-морских силах. Их боевая ценность практически равна нулю, а стратегическая роль страны в Причерноморье весьма незначительна. Несмотря на явную потребность в усилении военно-морского флота (по меньшей мере, из соображений борьбы с контрабандой, обеспечения безопасности судоходства и других повседневных задач ВМС и береговой охраны), сомнительно, что украинские ВМС будут значительно усилены в ближайшее время», — указывает в своей недавней статье «Перспективы модернизации военно-морских сил стран черноморского региона» научный сотрудник отдела европейской безопасности Института Европы РАН Игорь Шкробтак.

Кроме того, стоит отметить растущую деградацию не только производственного и судоремонтного комплекса, но и проектно-научного потенциала Украины, добавляет тот же автор.

Оспорить эти выводы невозможно. Зато можно их не заметить, как это сделали президент Украины Владимир Зеленский и новый командующий ВМСУ (прежнего, танкиста на адмиральской должности, месяц назад выгнали взашей) контр-адмирал Алексей Неижпапа. Первый 5 июля крайне путано, но зато торжественно пообещал сделать украинский флот образцом мощи и современности. Второй же, необыкновенно воодушевленный самим фактом своего присутствия на Дне флота Украины в должности командующего ВМСУ, и вовсе пустился во все тяжкие.

Неижпапа сообщил, что РФ вот-вот нападет на Херсонскую область, а потому ВМСУ готовятся к полномасштабным боевым действиям против России.

«Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения!..» — кликушествовал раздухарившийся контр-адмирал.

Попутно он намекнул, что у Украины есть в закромах вундерваффе — ПКР «Нептун», которая долетает аж до Севастополя, так что «вот там и посмотрим!» Правда, эта ПКР все еще не принята на вооружение, но это ж такая мелочь… А вот Крым Украина, конечно, вернет, уверен Неижпапа. Не «Нептуном», так патрульными катерами, предоставленными американцами «с барского плеча».

Спич рвущегося воевать Неижпапы поверг в тягостное недоумение не только привычный ко всему пул журналистов Министерства обороны Украины, но и командующего Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

«Адмирал Неижпапа был недавно назначен на должность командующего военно-морскими силами. Он дал интервью СМИ, в котором сообщил, как он видит обстановку, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации… К его высказываниям можно относиться так, что они были преувеличены», — сухо прокомментировал неижпаповские потрясания «Нептуном» Наев.

В мусорную корзину

Судя по тону заявления командующего ООС, тот видел в ВМСУ примерно то же, что и Игорь Шкробтак, — полное ничтожество.

Но может быть, это не так? Может, за минувшие с 2014-го годы ВМСУ тайно нарастили мощь своей корабельной группировки до невиданных высот? Вдруг в Институте Европы РАН заблуждаются о боевом потенциале украинских военно-морских сил?

Не станем гадать. Просто заглянем в документ под интригующим названием «Доклад командира Морского командования относительно технического состояния подчиненных кораблей, катеров, судов обеспечения». Согласно ему, состояние боевого ядра корабельного состава ВМСУ на август 2019 года выглядело так.

Полностью боеспособны: малые бронированные артиллерийские катера «Вышгород» и «Лубны», артиллерийский катер АКА-03, водолазное судно «Нетешин», санитарный катер «Сокаль», рейдовый водолазный катер РВК-258. Итого: 6 единиц.

Ограниченно боеспособны — 0 единиц.

Полностью не боеспособны: лишенный ударного вооружения флагман ВМСУ фрегат «Гетман Сагайдачный», лишенный ракет ракетный катер «Прилуки», судно размагничивания «Балта», рейдовый тральщик «Геническ», средний десантный корабль «Юрий Олифиренко», судно обеспечения «Горловка», десантный катер «Сватово», противодиверсионный катер «Голая пристань», малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Кременчуг», катера связи «Южный» и «Доброполье», морской буксир «Корец», артиллерийские катера «Скадовск» и «Ровно», артиллерийский катер АКА-02, водолазное судно «Почаев», рейдовые водолазные катера «Токмак» и «Ромны», поисково-спасательное судно «Донбасс», малый разведывательный корабль «Переяслав». Итого: 21 единица.

Также к полностью небоеспособным следует отнести три вымпела ВМСУ, задержанных 25 ноября 2018 года российскими силовиками в Керченском проливе: морской буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь».

Что такое «полностью небоеспособен», хорошо видно на примере «Сагайдачного», на котором, не считая прочих «мелочей», в неработоспособном состоянии находились: лаг, гирокомпас, радиостанции, аппаратура громкой связи, обе артустановки АК-630М, ЗРК «Оса-МА», РЛС, система выдачи целеуказания и дизель.

Ну и «на сладкое»: готовятся к списанию три вымпела ВМСУ: корвет (малый противолодочный корабль) «Винница», рейдовые пожарные катера «Борщив» и «Евпатория».

Внимательные читатели нам, конечно, снова возразят: мол, это же было год назад! Действительно, так и есть. Вот только за минувший год если что и изменилось, так это статус «Бердянска», «Никополя» и «Яны Капу».

В ноябре 2019 года Москва передала эти три вымпела Киеву, после чего украинские моряки в знак солидарности с «угнетенным» Россией крымско-татарским населением Крыма украсили название возвращенного буксира («Яни Капу» на украинском) двумя похожими на буквы «т» изображениями тамги. Получившуюся композицию непосвященный в таинства украинской военно-морской символики человек иначе как «Тяни Капут» прочесть не мог, что стало поводом для многочисленных шуток и острот.

Каких-то иных существенных изменений, способных повлиять на боевой потенциал ВМСУ, пока не последовало. Что автоматически отправляет бравурную риторику Зеленского и Неижпапы в мусорную корзину.

Немощные и «слепые»

Тут вновь должен появиться внимательный читатель, чтобы поинтересоваться: а откуда, собственно, мы взяли сведения о состоянии корабельного состава ВМСУ? Что ж, от читателей у нас тайн нет. Использованные ФАН материалы о положении дел в ВМСУ недавно опубликовала украинская хакерская группа «Берегини», уже не раз демонстрировавшая свое умение добираться до грифованных документов ВСУ.

Это обстоятельство позволяет нам вынести на обсуждение еще один вопрос, опять же «работающий против» героического образа военно-морских сил Украины, «готовых к полномасштабным боевым действиям против России».

Это вопрос сохранения военной тайны на Украине.

Буквально на днях ФАН сообщал, что украинские военные тайны давно известны заокеанским «партнерам» Киева. Теперь, с оглядкой на вываливаемую «Берегинями» информацию, можно сказать, что и для Москвы они секретом не являются.

Ведь если до закрытых сведений о техническом состоянии кораблей ВМСУ без проблем добирается какая-то хакерская группа, то можно только догадываться, какой колоссальный объем информации о состоянии украинского флота добывают российские разведслужбы с их богатым инструментарием сбора информации: от снимков из космоса до агентурных сведений, не говоря уже о размещаемых в соцсетях украинцами селфи на фоне военной техники, «украшенных» данными геолокации.

А ведь, как известно, «Предупрежден — значит вооружен».

В отличие от Черноморского флота, своевременно получающего оперативные данные о деятельности «плавучего цирка» Неижпапы, ВМСУ вынуждены руководствоваться куда меньшим объемом сведений о своих российских «коллегах». Неспроста Зеленский вещал 5 июля в Одессе:

«У нас должна быть полная осведомленность о ситуации на море, в том числе — в подводном пространстве».

Тут ключевое слово — «должна». То есть сейчас ее нет, и ВМСУ действуют в Черном море де-факто с «завязанными глазами». После такого петь на мове пеаны в честь ВМСУ, которые, мол, готовятся к полномасштабным боевым действиям против России, смешно вдвойне.

Если к чему-то немощные и «слепые» военно-морские силы Украины сейчас полномасштабно и готовы, так это к пустому бахвальству, а также дальнейшему переходу имеющихся вымпелов из графы «Полностью боеспособны» в раздел «Полностью небоеспособны» — с последующим неизбежным пополнением перечня «Готовятся к списанию».

Словом, деградация ВМСУ, несмотря на обещанные Соединенными Штатами катерные «подачки», продолжаются. И это хорошо, это правильно. Еще весной 2014 года командующий Черноморским флотом ВМФ РФ вице-адмирал Александр Витко абсолютно правильно заметил:

«Я хочу предупредить всех и, прежде всего, личный состав Военно-морских сил Украины: не дай бог хоть кто-нибудь даже из рогатки стрельнет. Спички — это не игрушка. Прошу дословно это понять».

Редакции ФАН остается только согласиться с этим комментарием.