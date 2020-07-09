Родственники Захарова объяснили, почему им не за что прощать Ефремова

Москва, 9 июля. Родственники погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать актера, так как он отказывается признавать свою вину. Об этом сообщил адвокат родственников Захарова Александр Добровинский.

«Так как господин Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что», — пояснил адвокат.

Он также добавил, что родственники Сергея Захарова не намерены брать деньги от Ефремова.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. Адвокат подчеркнул, что Ефремов «готов платить» пострадавшей стороне, однако не будет «возмещать» ущерб.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Решение суда вызвало резонанс. Представители общественности и коллеги актера осудили его действия, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

6 июля правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении Ефремова, после чего актеру было предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Многие общественные деятели уверены, что Ефремов должен нести наказание по всей строгости закона. Так, журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что вина Михаила Ефремова серьезнее, чем совершение одного ДТП со смертельным исходом. По его словам, актер не только попал в аварию, но и сделал все возможное для ее совершения, употребляя алкоголь и наркотики.